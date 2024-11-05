В Израиле помощника Нетаньяху подозревают в передаче секретной информации

Полиция в Израиле задержала до 7 ноября одного из высокопоставленных помощников премьер-министра Биньямина Нетаньяху по подозрению в передаче секретной информации иностранным СМИ.

Источник: CNN

Детали: По делу также проходят четверо сотрудников спецслужб. Один из них отправлен под домашний арест. О мере пресечения для других подозреваемых не сообщается.

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По данным CNN, один из подозреваемых по делу - Элиэзер Фельдштейн, который долгое время работал в пресс-службе Армии обороны Израиля. В декабре 2022 года Фельдштейн стал помощником Нетаньяху по работе с военкорами.

Подозреваемые передали секретную информацию британскому изданию The Jewish Chronicle и немецкому Bild. Обе газеты в сентябре со ссылкой на источники в разведслужбах Израиля опубликовали материалы, где рассказывали о намерении группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, тайно перевезти израильских заложников из Газы в Египет.

В публикациях также говорилось о том, что палестинцы хотят расколоть израильское общество, обвинив премьер-министра и его сторонников в срыве мирных переговоров и процесса освобождения заложников.

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Издание обращает внимание, что тезисы в опубликованных материалах напоминают высказывания Нетаньяху на пресс-конференции 2 сентября, через несколько дней после того, как в тоннеле в Газе нашли тела шестерых убитых заложников. На пресс-конференции премьер-министр также упомянул о найденном документе джихадистов о плане перевозки заложников в Египет и о давлении на израильское общество.

Лидер парламентской оппозиции Израиля Яир Лапид заявил, что документ, который был найден в туннелях Газы, оказался поддельным. Лапид также отметил, что офис Нетаньяху якобы передал данные в СМИ для срыва возможности сделки по заложникам и с целью настроить мнение против семей захваченных ХАМАС израильтян.

Представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари ранее сообщил, что документ, на который ссылалось издание Bild, не был написан тогдашним лидером группировки Яхьей Синваром, но был подлинными и содержал рекомендации для среднего звена ХАМАС.

По словам Хагари, документ, о котором шла речь, был найден несколько месяцев назад. Армия ведет расследование утечки информации.

Кабинет Нетаньяху причастность к передаче данных журналистам отвергает. Сам премьер сказал, что узнал об утечке из публикаций в СМИ.