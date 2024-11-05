ISW: Россия в Молдове начала кампанию дискредитации победы Санду
Российские и прокремлевские деятели начали 4 ноября информационную операцию по дискредитации победы действующего президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: Центральная избирательная комиссия Молдовы (ЦИК) подтвердила 4 ноября, что Санду набрала 55,35% голосов, победив дружественного Кремлю оппонента Александра Стояногло. Многочисленные мировые лидеры поздравили Санду 3 и 4 ноября, а международные наблюдатели за выборами в основном одобрительно оценили проведение выборов, несмотря на попытки России повлиять на их результаты.
Пророссийские оппозиционные партии и должностные лица пытались дискредитировать победу Санду: Молдавская социалистическая партия назвала ее "нелегитимным президентом"; связанный с Кремлем молдавский олигарх Илан Шор заявил российскому государственному телеканалу "Россия-24", что молдавская оппозиция имеет "доказательства" массовых фальсификаций в пользу Санду; а прокремлевский бывший президент Молдовы Игорь Додон заявил кремлевскому информационному агентству "ТАСС", что Санду победила только благодаря голосам молдавской диаспоры.
Российское информационное пространство, включая российских милблогеров, повторило слова пророссийской молдавской оппозиции о том, что молдавские выборы контролируются "европейскими бюрократами" и что молдаване не имеют никакого влияния на результат выборов.
ISW ранее сообщал о систематических усилиях России по вмешательству в выборы в Молдове с целью сорвать проведение референдума о вступлении Молдовы в Европейский Союз (ЕС) и победу Санду.
Ключевые выводы ISW за 4 ноября:
- Российские и прокремлевские актеры начали 4 ноября информационную операцию по дискредитации победы действующего президента Молдовы Майи Санду на президентских выборах.
- Грузинское гражданское общество и оппозиция возобновили 4 ноября мирные демонстрации против парламентских выборов 26 октября, которые вызвали большие споры, призывая к продолжению сопротивления и дальнейшему расследованию масштабных нарушений во время голосования.
- Проект Радио Свободная Европа/Радио Свобода (RFE/RL) 4 ноября опубликовал расследование, в котором подробно изложены первоначальные требования России о полной капитуляции Украины до 2022 года, что еще раз подтверждает давнюю оценку ISW, что Россия никогда не была готова к добросовестным переговорам с Украиной на любых условиях, кроме ее собственных.
- По сообщениям, российские беспилотники и ракетные удары по украинской энергетической инфраструктуре летом 2024 года существенно повлияли на мощность украинской электрогенерации по сравнению с мартом 2024 года, хотя непонятно, смогла ли Россия нанести значительный дальнейший ущерб украинской энергосистеме после этого.
- Награжденный Кремлем основатель и директор известного телеграм-канала Rybar и социального медиа-проекта пытался ложно представить себя в западных СМИ как некремлевского актера и подтвердил усилия Кремля по созданию "медиа-школ" за рубежом.
- Российские власти арестовали заместителя начальника тыла Росгвардии генерал-майора Мирзу Мирзаева за взяточничество 3 ноября.
- Российские войска продвинулись вперед возле Нового Пути, Курская область.
- Украинские войска продвинулись вперед в Харьковской области, а российские - в Купянском, Кременском, Покровском, Кураховском и Угледарском направлениях.
- Министерство обороны (МО) России продолжает попытки сформировать кадры лояльных военных журналистов, пытаясь контролировать про-военное российское информационное пространство и централизовать контроль над освещением войны в России.