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CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США

Евгений КизиловВторник, 5 ноября 2024, 07:49
CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США
коллаж: cnn

Влиятельный американский блогер, который поддерживает кандидата в президенты Дональда Трампа, рассказал, что получил 100 долларов от российского пропагандиста за публикацию фальшивого видео, где гаитянские иммигранты якобы голосуют на президентских выборах в США.

Источник: CNN

Детали: По словам мужчины, этот платеж был одним из нескольких, которые он получил от "зарегистрированного российского агента" для публикации в социальных сетях накануне выборов.

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Протрамповский инфлюенсер пишет на платформе Х и имеет аккаунт @AlphaFox78. Он является американцем, который живет в штате Массачусетс. На его фейковом видео гаитянский иммигрант утверждает, что по крайней мере дважды проголосует в штате Джорджия за кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Госсекретарь Джорджии опроверг эту запись. Он заявил, что все на видео было сфальсифицировано – в нем участвовали российские актеры-инфлюенсеры.

Блогер рассказал, что 100 долларов ему заплатил российский пропагандист-подкастер Симеон Бойков (Simeon Boikov), известный в интернете как "Австралийский казак" (Aussie Cossack). Человек, знакомый с ситуацией, подтвердил CNN, что от Бойкова блогеру в Массачусетсе было отправлено несколько платежей.

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Документы, с которыми ознакомился CNN, показывают, что Бойков является зарегистрированным иностранным агентом России в Австралии, где он работает на российские государственные СМИ, делая публикации в Интернете на английском и русском языках.

Известно, что Бойков недавно получил российское гражданство и просит убежища в российском консульстве в Сиднее. Он имеет историю публикации прокремлевской дезинформации. Расследование CNN показало, что Бойков играл определенную роль в российских дезинформационных кампаниях, в том числе направленных на президентские выборы в США 2024 года.

Источники в американской и европейской разведках сообщили CNN, что российская дезинформационная сеть продуцирует постановочные пропагандистские видеоролики, которые позже продвигают американские инфлюенсеры в социальных сетях.

Напомним: Во вторник, 5 ноября, в США проходит голосование на выборах президента. Американцы выбирают между бывшим главой страны Дональдом Трампом и нынешним вице-президентом Камалой Харрис.

РосcияпропагандаСШАвиборы
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