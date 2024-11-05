Воздушная атака россиян: ПВО ночью сбила две ракеты и 48 из 79 беспилотников

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали Украину двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69, управляемыми авиабомбами и запустили 79 ударных БпЛА.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Оккупанты запускали ракеты из акватории Черного моря по Одесской области, атаковали КАБами Харьковскую область и запускали беспилотники типа "Shahed" и неустановленного типа с направлений Брянск, Курск, Орел РФ.

Реклама:

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 8.30 подтверждено сбитие двух управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 48-ми вражеских БпЛА в Одесской, Киевской, Сумской, Полтавской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областях.

30 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины, еще один - вернулся в Россию.