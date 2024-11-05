Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

Кристина Бондарева, Евгений КизиловВторник, 5 ноября 2024, 09:33
В США стартовали президентские выборы, и уже известны первые результаты

В Соединенных Штатах начались выборы президента. Уже известны результаты с первого участка - крошечного поселения Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гемпшир.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на CNN

Детали: Поселение, расположенное вдоль американо-канадской границы на северной окраине Нью-Гемпшира, открыло и закрыло свой избирательный участок сразу после полуночи по традиции, которая берет свое начало с 1960 года.

Реклама:

В голосовании приняли участие четверо республиканцев и двое незадекларированных избирателей. Вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп набрали по три голоса.

По традиции, все избиратели в Диксвилл-Нотч, имеющие право голоса, собираются в ныне недействующем отеле "Бальзамс", чтобы отдать свои тайные голоса.

После каждого голосования голоса считают и сразу же объявляют результаты. Это происходит на несколько часов раньше, чем где-либо в США.

РЕКЛАМА:

Избиратели в Диксвилл-Нотч поддержали кандидата от Демократической партии на последних двух президентских выборах. В 2020 году они единодушно отдали пять голосов за президента Джо Байдена, а в 2016 году Хиллари Клинтон получила четыре из семи голосов. Два отдали за Трампа и один – за кандидата от Либертарианской партии Гэри Джонсона.

В январе четверо зарегистрированных республиканских избирателей и двое независимых приняли участие в праймериз Республиканской партии, отдав шесть голосов за бывшего губернатора Южной Каролины Никки Хейли.

СШАвиборыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне расстреляли раненого безоружного украинского воина – омбудсмен

Украина произвела первые 100 единиц ракетного вооружения – Зеленский

В ЕС нет консенсуса по учебной миссии на территории Украины – Боррель

Сибига заявил о налаженном диалоге между Зеленским и Трампом, начнется подготовка встречи

фотоНа химкомбинате, который поразили дроны СБУ и ССО, зафиксирован еще один взрыв – источник

Умер известный украинский боксер Узелков

Все новости...
США
Десятки штатов готовы отправить Нацгвардию в Вашингтон, если там будут беспорядки после выборов
CNN: Протрамповский блогер признался, что за деньги РФ публиковал фейки о выборах в США
Белый дом и резиденцию Харрис оградили металлическими заборами на случай беспорядков
Последние новости
00:25
Неделя скульптуры: что нужно знать о незаурядной выставке
00:13
Одессу атакуют ударные беспилотники: в городе слышны взрывы, работает ПВО
23:57
обновляетсяВражеские БпЛА атакуют Украину с разных направлений
23:54
тестЧто нужно знать о необычных породах собак: узнайте животное по фото
23:52
футзалХИТ разгромил "Энергию", "Сокол" одолел "Сухую Балку" в 4 туре Экстралиги
23:52
Россияне в субботу ранили 4 жителей Сумщины
23:24
В Купянской громаде больше не работают банкоматы и отделения "Укрпочты"
22:59
Как отказаться от кофеина? 5 советов от специалистов
22:57
В Курской области россияне в субботу атаковали 18 раз – Генштаб
22:33
Россияне попали УАБом возле многоэтажки в Харькове
Все новости...
Реклама:
Реклама: