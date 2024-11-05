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Кремль не признает Санду президентом Молдовы

Кристина Бондарева, Иван ДьяконовВторник, 5 ноября 2024, 14:06
Кремль не признает Санду президентом Молдовы
Дмитрій Песков. Фото: Getty Images

Представитель правителя России Путина Дмитрий Песков выразил сомнение в легитимности президентских выборов в Молдове, заявив, что Майя Санду не может считаться президентом страны.

Источник: слова Пескова приводит "Коммерсант", передает "Европейская правда"

Детали: Песков заявил, что выборы в Молдове не были ни честными, ни справедливыми, зато были полны манипуляций.

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Прямая речь: "Что касается госпожи Санду, вы знаете, что она не является, насколько мы понимаем, президентом своей страны, потому что в самой стране тоже большинство населения голосовали не за нее. И речь идет о весьма и весьма расколотом обществе".

Детали: По его словам, российская сторона может "объективно судить об этих выборах" на примере граждан Молдовы, которые голосовали с РФ.

Песков заявил, что из-за того, что молдаванам в РФ "не было предоставлено возможности использовать свой голос", результаты выборов "считать чистыми невозможно". Напомним, молдавские власти открыли в России всего два участка – и оба в Москве. На каждом из них проголосовали по 4999 избирателей из 5 тысяч возможных.

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Песков также заявил, что жители Приднестровья "не склонны к тому, чтобы поддерживать хоть как-то" нынешнее руководство Молдовы.

Предыстория:

  • Напомним, пророссийская Партия социалистов Молдовы, которая выдвинула на выборах кандидата Александра Стояногло, заявила, что не признает результатов голосования на зарубежных участках. Социалисты назвали "настоящим победителем" Стояногло.
  • Лидер социалистов, экс-президент Игорь Додон назвал Санду "президентом диаспоры".
  • По итогам подсчета голосов избирателей Санду переизбралась на второй срок с преимуществом в более чем 10 процентных пунктов над кандидатом социалистов Стояногло; на зарубежных участках за Санду проголосовали более 80% избирателей, однако внутри Молдовы больше всего голосов набрал Стояногло.

Смотрите подробное объяснение "ЕП" о том, как Санду выиграла выборы в Молдове, а Путин проиграл.

виборыМолдоваРосcия
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