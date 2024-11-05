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Оккупанты активно атакуют на Кураховском направлении: там состоялось 53 из 75 столкновений с врагом

Алена МазуренкоВторник, 5 ноября 2024, 17:36
Оккупанты активно атакуют на Кураховском направлении: там состоялось 53 из 75 столкновений с врагом
фото: Генштаб

С начала суток 5 ноября на фронте произошло 75 боевых столкновений с врагом, больше всего - 53 атаки на Кураховском направлении. Сейчас там продолжается 26 боестолкновений.

Источник: Генштаб

Дословно: "В общем, с начала суток произошло 75 боевых столкновений...

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Также, за сегодня (5 ноября - ред.), на Курскую область РФ россияне сбросили уже 21 управляемую авиабомбу".

Детали: На Купянском направлении враг совершил 5 штурмовых действий неподалеку Новоосиново и Лозовой. Три боестолкновения закончились, еще два - продолжаются.

На Лиманском направлении захватническая армия 2 атаковала вблизи Загрызово. Украинские защитники отбили одну атаку, еще одна продолжается.

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Продолжаются 2 штурма позиций ВСУ на Краматорском направлении вблизи Орехово-Васильевки. Враг нанес авиационные удары по Часовому Яру и Ступочкам.

От авиационных ударов врага страдают районы н.п. Торецк, Константиновка, Дружба, Петровка и Сухая Балка на Торецком направлении, в общем противник сбросил 12 управляемых авиабомб.

С начала суток, при поддержке авиации, оккупанты совершили 13 попыток потеснить защитников с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка на Покровском направлении. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 7 атак, 6 боестолкновений - до сих пор продолжаются. Потери врага уточняются.

На Кураховском направлении враг атаковал 53 раза вблизи Волченко, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки. Сейчас идут 26 боестолкновений.

На Времовском направлении оккупанты 5 раз атаковали позиции ВСУ у Константинопольского и Трудового. До сих пор продолжаются 3 боестолкновения. В то же время противник, поддерживая наступательные действия, активно применял авиацию, привлек 49 неуправляемых ракет.

На Гуляйпольском направлении авиационным ударам неуправляемыми ракетами подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлениизахватчики совершили 1 попытку атаковать позиции защитников вблизи Орехова.

На Приднепровском направлении российские подразделения совершили 2 штурма, которые защитники успешно отбили. Ситуация контролируемая.

Генштабвойна
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