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ОГП: Оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении

Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 19:26
ОГП: Оккупанты расстреляли шестерых пленных бойцов ВСУ на Покровском направлении
Фото - ОФИС генпрокурора

Российские военные 23 октября в течение недели захватили в плен и расстреляли шестерых украинских бойцов.

Источник: Офис генерального прокурора

Дословно: "По оперативным данным, 23 октября 2024 года, в 17:17, представители ВС РФ во время наступления на позиции Вооруженных Сил Украины в районе г. Селидово захватили в плен трех украинских военнослужащих. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных".

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Детали: 1 ноября 2024 года, в 14:00, российские войска в ходе штурма укреплений ВСУ на том же Покровском направлении захватили в плен трех украинских бойцов, после чего убили их из автоматического оружия.

В прокуратуре напоминают, что убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Офис генпрокурорапленныевойна
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