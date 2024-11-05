Во всех учебных центрах Украины увеличили продолжительность военной подготовки до 45 дней

С первого ноября во всех 27 учебных центрах Украины увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки с 30 до 45 дней.

Источник: командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины Игорь Палагнюк

Детали: В расширенную программу БОВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, о чем уже объявляли публично, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное.

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Количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова – с около 500 до 866.

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Предыстория: Таким образом Генштаб масштабировал пилотный проект по увеличению продолжительности БЗВП от четырех учебных центров до всех 27.

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Ранее сообщалось, что решение о масштабировании проекта главком Александр Сырский должен был принять в декабре, после первых результатов "пилота". Впрочем, результатов решили не ждать. В Генштабе убеждены, что увеличение продолжительности БЗВП в любом случае повысит уровень навыков новобранцев.

Контекст: Собеседники УП в Генштабе не под запись объясняют, что увеличение продолжительности БЗВП имеет целью переломить установку "люди не идут воевать, потому что боятся попасть необученными на фронт".