Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Во всех учебных центрах Украины увеличили продолжительность военной подготовки до 45 дней

Ольга КириленкоВторник, 5 ноября 2024, 22:01
Во всех учебных центрах Украины увеличили продолжительность военной подготовки до 45 дней
Иллюстративное фото - Getty Images

С первого ноября во всех 27 учебных центрах Украины увеличили продолжительность базовой общевойсковой подготовки с 30 до 45 дней.

Источник: командующий подготовки Командования Сухопутных войск ВС Украины Игорь Палагнюк

Детали: В расширенную программу БОВП, кроме основ применения дронов и РЭБов, о чем уже объявляли публично, по просьбе воинских частей добавили работу с коллективным вооружением - пулеметами, гранатометами и тому подобное.

Реклама:

Количество упражнений по стрельбам увеличили с 23 до 45. Количество патронов для стрельбы из модернизированного автомата Калашникова – с около 500 до 866.

Читайте также: Курс новобранца. Что не так с базовой подготовкой для военных

Предыстория: Таким образом Генштаб масштабировал пилотный проект по увеличению продолжительности БЗВП от четырех учебных центров до всех 27.

РЕКЛАМА:

Ранее сообщалось, что решение о масштабировании проекта главком Александр Сырский должен был принять в декабре, после первых результатов "пилота". Впрочем, результатов решили не ждать. В Генштабе убеждены, что увеличение продолжительности БЗВП в любом случае повысит уровень навыков новобранцев.

Контекст: Собеседники УП в Генштабе не под запись объясняют, что увеличение продолжительности БЗВП имеет целью переломить установку "люди не идут воевать, потому что боятся попасть необученными на фронт".

Вооруженные силыГенштабвойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

Все новости...
Вооруженные силы
В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие
Военным упростят перевод на новое место службы: создают цифровой сервис
На фронте 140 боевых столкновений: более половины атак россиян ВСУ отбили на 2-х направлениях
Последние новости
17:10
Минобороны: Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, но есть нюанс
17:10
Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол
17:07
Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу
17:07
Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
17:06
ФутболВозвращение года. "Рома" Довбика назначила нового главного тренера
16:59
Деньги в обмен на "помощь" в возвращении домой: мошенники создали новую схему обмана родственников пленных
16:45
Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за злоупотребления
16:36
Душ раз в неделю и туалет без дверей: опубликовали фото условий в спецшколе Тернопольской области
16:36
Соя в Украине дешевеет вторую неделю подряд: причины
16:30
OpenAI выпустит ИИ-агента Operator в январе 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: