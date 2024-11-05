Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Премия "УП 100". Купить билеты

Зеленский анонсировал "замены и назначения" послов

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникВторник, 5 ноября 2024, 22:33
Зеленский анонсировал замены и назначения послов
Фото - оп

Президент Владимир Зеленский обсудил с министром иностранных дел Андреем Сибигой кадровые изменения среди руководителей украинских посольств.

Источник: Зеленский сказал в вечернем обращении во вторник, 5 ноября, передает "Европейская правда"

Детали: Глава государства сообщил, что вместе с главой МИД обсудил "кандидатуры послов Украины на вакантные должности в соответствующих странах", а также результаты работы украинских дипломатов.

Реклама:

"Готовим замены и назначения", – анонсировал он без конкретики.

В ответ на запрос "Бабеля" внешнеполитическое ведомство Украины ранее сообщило, что послов нет почти в 30 украинских посольствах.

Напомним, глава МИД Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии.

РЕКЛАМА:

Среди них был в частности отзыв временного поверенного в делах в Грузии.

Кроме того, недавно Зеленский назначил нового посла в Польше.

Зеленскийдипломатические отношения
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Судья Волков отсудил у государства 14 млн грн зарплаты за три года – "Укринформ"

фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Все новости...
Зеленский
Вице-премьер Польши упрекнул Зеленского: Пусть благодарит, а не придирается
Зеленский заявил об увеличении поставок артиллерии от международных партнеров
Зеленский поздравил Санду с победой на выборах
Последние новости
17:34
Суд решил не снимать арест с доли трех ГОКов беглого бизнесмена Жеваго
17:30
Эвакуация из-под Курахово после продвижения россиян и повреждения дамбы - репортаж УП
17:20
На Южноукраинской АЭС готовятся к строительству двух новых энергоблоков
17:10
Минобороны: Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, но есть нюанс
17:10
Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол
17:08
Европарламент требует более жестких санкций против теневого флота России
17:07
Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу
17:07
Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
17:06
Перемещенный бизнес полностью изменил Закарпатье – глава ОВА
17:06
ФутболВозвращение года. "Рома" Довбика назначила нового главного тренера
Все новости...
Реклама:
Реклама: