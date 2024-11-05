На фронте произошло 131 боевое столкновение – Генштаб

На поле боя с начала суток 5 ноября состоялось 131 боевое столкновение, Россия нанесла по территории Украины 71 авиационный удар.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 22:00 5 ноября

Дословно: "Российские захватчики нанесли по территории Украины два ракетных и 71 авиационный удар, применив при этом две ракеты и 101 КАБ, к тому же нанесли 596 ударов дронами-камикадзе, совершили более трех тысяч обстрелов населенных пунктов и позиций наших защитников".

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Детали: На Харьковском направлении враг семь раз атаковал оборонительные рубежи наших воинов неподалеку Липцы, Волчанска и Старицы. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Купянском направлении враг сосредоточил основные наступательные усилия в районах населенных пунктов Новоосиново и Лозовая, где атаковал семь раз, одна атака продолжается до сих пор.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики девять раз атаковали позиции украинцев неподалеку Загрызово, Грековки, Новомихайловки, Тернов и Торского.

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На Северском направлении наши войска отражают одну атаку противника вблизи Белогоровки, ситуация контролируется.

На Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационные удары по Часовому Яру и Ступочкам.

На Торецком направлении россияне один раз атаковали силы обороны у Торецка.

С начала этих суток на Покровском направлении оккупанты 31 раз пытались прорвать нашу оборону неподалеку населенных пунктов Луч, Лысовка, Новогродовка, Крутой Яр, Селидово и Гродовка. Три боестолкновения в районе Селидово до сих пор продолжаются.

На Кураховском направлении враг 51 раз атаковал наши позиции вблизи Волченки, Степановки, Ильинки, Березки, Кременной Балки, Новоселидовки, Новодмитровки, Острого, Максимильяновки, Антоновки, Елизаветовки и Катериновки.

На Времовском направлении захватчики осуществили девять наступательных действий неподалеку от населенных пунктов Константинопольское и Трудовое. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Гуляйпольском направлении авиационные удары неуправляемыми ракетами нанесли по населенному пункту Белогорье.

На Ореховском направлении имела место одна тщетная попытка противника продвинуться в направлении наших позиций неподалеку Орехова.

На Приднепровском направлении с начала суток состоялось три атаки противника, которые наши защитники успешно отбили.