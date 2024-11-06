Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия запустила на орбиту два иранских спутника

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 03:35
Россия запустила на орбиту два иранских спутника
Запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б», фото: РИА Новости

5 ноября Россия запустила на орбиту два спутника иранского производства.

Источник: Институт изучения войны (ISW)

Детали: Таким образом Россия продолжила тенденцию двустороннего российско-иранского космического сотрудничества.

Реклама:

Российская ракета-носитель "Союз 2.1б" стартовала с космодрома Восточный в Амурской области утром 5 ноября, запустив 53 спутника на высоту 500 километров. 

Иранские СМИ сообщили, что среди запущенных спутников были иранские спутники "Kousar" и "Hodhod".

Как сообщается, спутник "Kousar" является спутником высокого разрешения, который снимает земную поверхность для сельскохозяйственных целей, управления природными ресурсами и охраны окружающей среды, тогда как спутник "Hodhod" предназначен для создания сетей спутниковой связи и Интернета для обеспечения связи с труднодоступными территориями. 

РЕКЛАМА:

Спутники были построены и спроектированы частной иранской компанией "Омид Фаза". 

Россия ранее запустила на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям" (другое название - "Канопус-В") и исследовательский спутник "Парс-1" в августе 2022 года и феврале 2024 года, соответственно. 

ISW ранее оценивал, что Иран может использовать эти спутники для для атак за рубежом. 

Ключевые выводы ISW за 5 ноября:

  • Первые северокорейские войска, вероятно, официально вступили в боевые действия против украинских войск в Курской области.
  • Кремль назначил первого в истории участника программы "Время героев" на должность федерального уровня, продолжая свои усилия по укомплектованию государственных должностей ветеранами войны и созданию долгосрочных условий для милитаризации российских органов власти от местного до федерального уровней.
  • Россия запустила на орбиту два спутника иранского производства 5 ноября с помощью российской ракеты-носителя, продолжая тенденцию двустороннего российско-иранского сотрудничества в космической сфере.
  • Российские войска недавно продвинулись на юго-восток от Купянска, на северо-запад от Кременной, в Часов Яр, вблизи Торецка, на юго-восток от Покровска, на северо-восток от Курахово, вблизи Угледара и на север от Роботино.
  • Недавно украинские войска восстановили утраченные позиции к югу от Часового Яра.
  • Российские военные пытаются удержать достаточное количество качественного личного состава в традиционно элитных войсках.

РосcияИранISW
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоНардепу Шевченко объявили подозрение в госизмене

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

Все новости...
В Киевской области  ПВО работала по беспилотникам
Удар россиян по Запорожью: количество погибших возросло до 7
Россияне атаковали Украину 63 ударными БпЛА и 2 ракетами: 38 дронов сбили
Россияне атаковали энергетику на Николаевщине: люди без света – ОВА
Последние новости
17:10
Минобороны: Людей с ВИЧ и туберкулезом могут мобилизовать, но есть нюанс
17:10
Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол
17:07
Кандидат Трампа в госсекретари: Мы будем обеспечивать мир через силу
17:07
Из-за российского обстрела Славянска пострадал патрульный
17:06
ФутболВозвращение года. "Рома" Довбика назначила нового главного тренера
16:59
Деньги в обмен на "помощь" в возвращении домой: мошенники создали новую схему обмана родственников пленных
16:45
Еврокомиссия оштрафовала Meta почти на 800 млн евро за злоупотребления
16:36
Душ раз в неделю и туалет без дверей: опубликовали фото условий в спецшколе Тернопольской области
16:36
Соя в Украине дешевеет вторую неделю подряд: причины
16:30
OpenAI выпустит ИИ-агента Operator в январе 2025 года
Все новости...
Реклама:
Реклама: