Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

NYT оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%

Алена ИвашкивСреда, 6 ноября 2024, 06:07
NYT оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%
Скриншот NYT

The New York Times оценивает вероятность победы Трампа на выборах в 88%.

Источник: NYT, "Голос Америки"

Детали: Этот показатель может измениться. 

Реклама:

Сейчас Трамп набирает 214 голосов выборщиков, Харрис - 179. Для победы нужно 270. 

Избирательные участки закрылись в большинстве штатов, в том числе во всех семи, которые "колебались". 

Пока что Трамп лидирует в пяти "колеблющихся" штатах (во всех, кроме Мичигана). В том числе и в Пенсильвании, где победитель получит 19 голосов выборщиков.  

РЕКЛАМА:

Сейчас за Харрис проголосовали 42,5 миллиона избирателей (46,3%), за Дональда Трампа - 48,2 миллиона (52,5%).

Дополнено: По состоянию на 6:24 шанс на победу Трампа вырос до 91 %

ТрампСША
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко

фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице

видеоБеглому нардепу Одарченко дали 8 лет за попытку подкупа Найема

Во время пожара на Харьковщине погибли 5 человек, среди которых 4 ребенка

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Все новости...
Трамп
Орбан уже поспешил поздравить Трампа с победой на выборах
CNN: Трамп побеждает в ключевом штате Пенсильвания
Трамп заявил о своей победе: Вот вам 47-й президент США
Последние новости
15:22
Рютте уверен в поддержке Трампом НАТО и обязательств Альянса из-за глобальных угроз
15:12
"Не знала страха". На фронте во время эвакуации раненых погибла госпитальер Мария-Христина Двойник
15:09
Курс доллара в РФ впервые за год достиг отметки в 100 рублей
15:06
видеоНеожиданное место: Фьюри начал тренировочный лагерь перед реваншем с Усиком
14:54
Минобороны обещает наработать законопроект об условиях демобилизации до 18 декабря – Костенко
14:50
В Украине потери собранных овощей и фруктов могут достигать 60%: какие причины
14:36
фотоВ Донецкой области россияне расстреляли женщину, которая просто шла по улице
14:28
Цены на газ в Европе выросли до годового максимума из-за риска перебоя поставок с РФ
14:28
Уполномоченная: Уже более 300 жертв сексуального насилия во время войны выплатили репарации
14:20
Лавров пожаловался, что из-за санкций даже в "дружественных" странах отказываются заправлять его самолет
Все новости...
Реклама:
Реклама: