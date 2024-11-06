Трамп имеет небольшое преимущество, но Харрис еще имеет шансы на победу – WP

Издание The Washington Post пишет, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, однако прогнозирует, что кандидат от демократов Камала Харрис все еще имеет шанс на победу.

Источник: прогноз WP

Дословно издание: "Трамп (R) имеет небольшое преимущество в коллегии выборщиков, но Харрис (D) все еще имеет шансы на победу".

Реклама:

Детали: Сейчас Трамп набирает 230 голосов, а Харрис – 209. Для победы необходимо 270.

ИНФОГРАФИКА WP

Что касается выборов в Сенат, то WP пишет, что республиканцы "имеют все шансы контролировать Сенат после завершения всех гонок".

В то же время издание прогнозирует, что и демократы "все еще имеют небольшие шансы на победу".

РЕКЛАМА:

ИНФОГРАФИКА WP

WP отмечает, что в своем прогнозе проанализировал уже подсчитанные голоса, а также исторические результаты и демографические данные, чтобы оценить, сколько голосов остались нераспределенными, и какой кандидат или партия в конечном итоге получит эти голоса.