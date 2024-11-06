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Россияне атаковали Украину 63 ударными БпЛА и 2 ракетами: 38 дронов сбили

Ирина БалачукСреда, 6 ноября 2024, 07:51
Россияне атаковали Украину 63 ударными БпЛА и 2 ракетами: 38 дронов сбили
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Ночью 6 ноября россияне выпустили по Украине 63 ударных БпЛА типа "Shahed" и беспилотников неустановленного типа, а также нанесли удар по Одесской области двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и Х-31П; 38 вражеских дронов удалось уничтожить, 20 были локационно потеряны, еще 2 находятся в воздухе.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Дословно ВС: "По состоянию на 7:30 подтверждено сбитие 38-ми вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Черниговской и Запорожской областях.

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20 вражеских беспилотников локационно потеряны в разных регионах Украины, еще два – в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!"

Детали: Отмечается, что ракеты захватчики выпустили из акватории Черного моря, а дроны запускали с направлений российских городов Брянск, Приморско-Ахтарск и Орел, а также с мыса Чауда, что во временно оккупированном Крыму.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

беспилотникиВоздушные силы ВСУ
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