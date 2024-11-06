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Трамп побеждает на выборах в США

Ирина Балачук, Мария ЕмецСреда, 6 ноября 2024, 09:18
Трамп побеждает на выборах в США
Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Фото из Facebook

Сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

Источник: "Европейская правда"

Детали: В частности, прогноз Decision Desk HQ (DDHQ) предполагает, что Трамп победит в Пенсильвании и на Аляске, что обеспечит ему минимальные 270 голосов выборщиков, необходимых для победы. Сообщается, что к тому же еще остаются непосчитанными несколько штатов, где Трамп гарантированно получит голоса коллегии выборщиков.

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The New York Times считает победу Трампа "очень вероятной". По этому прогнозу, он может получить до 306 голосов выборщиков из необходимых 270.

Сообщается, что кандидату от демократов Камале Харрис для победы нужно получить преимущество в Висконсине, Пенсильвании и Мичигане, но в них явно лидирует Трамп.

Прогноз от Fox News тоже считает, что Трамп победит и это будет определено после его победы в Висконсине.

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Перед тем стало известно, что Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия, а также в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию.

Также Республиканская партия возвращает контроль над Сенатом, где четыре года была в меньшинстве, что обеспечит Трампу большое преимущество в случае возвращения на президентский пост.

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