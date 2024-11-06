Зеленский поздравил Трампа с победой
Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.
Источник: Зеленский в соцсети X
Дословно: "Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!
Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.
Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".
Детали: Зеленский добавил, что ожидает эпоху сильных Штатов под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.
Дословно: "Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников".
Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.
Напомним:
- Сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.