Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Премия "УП 100". Купить билеты

Зеленский поздравил Трампа с победой

Алена МазуренкоСреда, 6 ноября 2024, 10:28
Зеленский поздравил Трампа с победой
Зеленский и Трамп, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

Источник: Зеленский в соцсети X

Дословно: "Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!

Реклама:

Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".

Детали: Зеленский добавил, что ожидает эпоху сильных Штатов под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

РЕКЛАМА:

Дословно: "Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников".

Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.

Напомним:

  • Сразу несколько моделирований результатов выборов в США прогнозируют победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах.

ЗеленскийТрампвиборывойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Зеленский: 10 пунктов внутреннего Плана будут представлены на следующей неделе

фотоBihus.Info: Подозреваемый в 10-миллиардной афере Фонда госимущества купил элитное имущество за рубежом

Экс-нардеп Деркач вошел в оборонный комитет российского Совета Федерации

Еврокомиссия согласовала выделение Украине 4,1 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility

Запуск израильской системы раннего оповещения в Украине находится на финальной стадии – посол

Судья Волков отсудил у государства 14 млн грн зарплаты за три года – "Укринформ"

Все новости...
Сырский подвел итоги операции на Курщине за три месяца
Трамп: Я собираюсь прекратить войны 
В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие
Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник
Последние новости
20:50
Украина рассчитывает в конце декабря получить $1,1 миллиарда от МВФ – Шмыгаль
20:44
Зеленский: 10 пунктов внутреннего Плана будут представлены на следующей неделе
20:37
СМИ: Министры иностранных дел пяти стран Европы и Украины соберутся в Варшаве
20:32
Материнская компания "Киевстара" призывает к прекращению войны – Bloomberg
20:32
Боевой медик Конопля снова пожаловался на рацион в больницах: в одесском госпитале ответили
20:27
фотоBihus.Info: Подозреваемый в 10-миллиардной афере Фонда госимущества купил элитное имущество за рубежом
20:24
Зеленский: На Купянском направлении наши воины сработали очень эффективно
19:57
Суперзвезда горнолыжного спорта возобновила карьеру в 40-летнем возрасте
19:45
Китайский Гуанчжоу побил 30-летний тепловой рекорд: там до сих пор официально лето
19:42
Оккупанты обстреляли Садовое на Херсонщине: ранены три человека, их госпитализировали
Все новости...
Реклама:
Реклама: