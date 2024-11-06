Зеленский поздравил Трампа с победой

Президент Владимир Зеленский поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил надежду, что под руководством Трампа Штаты продолжат дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

Источник: Зеленский в соцсети X

Дословно: "Поздравляю Дональда Трампа с впечатляющей победой на выборах!

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Вспоминаю нашу замечательную встречу с президентом Трампом в сентябре, когда мы подробно обсудили стратегическое партнерство между Украиной и США, План победы и пути прекращения российской агрессии против Украины.

Я ценю приверженность президента Трампа к подходу "мир через силу" в глобальных делах. Именно этот принцип может реально приблизить справедливый мир в Украине. Надеюсь, что мы вместе воплотим его в жизнь".

Детали: Зеленский добавил, что ожидает эпоху сильных Штатов под руководством Трампа и рассчитывает на дальнейшую мощную двухпартийную поддержку Украины.

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Дословно: "Мы заинтересованы в развитии взаимовыгодного политического и экономического сотрудничества, которое принесет пользу обеим нашим странам. Украина как одна из сильнейших военных держав Европы стремится обеспечить долговременный мир и безопасность в Европе и трансатлантическом сообществе при поддержке наших союзников".

Он также добавил, что с нетерпением ждет возможности лично поздравить Трампа и обсудить пути укрепления стратегического партнерства Украины с США.

Напомним: