В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие

Генеральный штаб объясняет, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнять существующие, поскольку враг увеличил состав своих войск почти на 100 тысяч человек, также увеличилась протяженность линии фронта.

Источник: спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В последнее время в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в Вооруженных силах Украины новых бригад и усиление районов обороны бригад батальонами из других воинских частей (вместо пополнения личного состава самих бригад). По этому поводу позиция командования следующая.

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За последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта.

Для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями".

Детали: Как объясняет Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное. Поэтому, когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей.

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Это логичный и нормированный уставом способ действий для усиления обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков, уверяет спикер ГШ.

В условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Таким образом уменьшается риск прорыва, объясняет офицер.

Прямая речь: "Нужно учитывать, что сегодня в Вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. Такая потребность расписана на месяц вперед.

Также следует понимать, что люди, которые пополняют подразделение, должны пройти в нем адаптацию и слаживание, а на это нужно время.

Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки.

Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также нужны бригады. Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться - потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады".