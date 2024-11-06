Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Премия "УП 100". Купить билеты

В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие

Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 11:19
В Генштабе объяснили, зачем создают новые бригады вместо пополнять существующие
Дмитрий Лиховий. фото - «Армія Inform»

Генеральный штаб объясняет, что в ВСУ создают новые бригады вместо пополнять существующие, поскольку враг увеличил состав своих войск почти на 100 тысяч человек, также увеличилась протяженность линии фронта.

Источник: спикер Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "В последнее время в медиа и соцсетях активно обсуждается создание в Вооруженных силах Украины новых бригад и усиление районов обороны бригад батальонами из других воинских частей (вместо пополнения личного состава самих бригад). По этому поводу позиция командования следующая.

Реклама:

За последнее время враг увеличил количество полков, бригад и дивизий и численность своего личного состава почти на 100 тысяч человек. Также увеличилась протяженность линии фронта.

Для того, чтобы закрывать фронт, в составе ВС Украины и необходимо создавать новые бригады. Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями".

Детали: Как объясняет Лиховий, на линии боевого соприкосновения российские оккупанты имеют значительное преимущество, иногда 5-кратное. Поэтому, когда в ходе боевых действий возникает угроза потери позиций и рубежей обороны определенных бригад, задействуется передислокация сюда отдельных батальонов других воинских частей.

РЕКЛАМА:

Это логичный и нормированный уставом способ действий для усиления обороны: когда на проблемных участках фронта есть угроза прорыва, на него переводятся подразделения с неатакованных участков, уверяет спикер ГШ.

В условиях недостаточности сил и средств это оптимальный способ противодействия превосходящим силам противника. Таким образом уменьшается риск прорыва, объясняет офицер.

Прямая речь: "Нужно учитывать, что сегодня в Вооруженных силах нет возможности оперативно пополнять бригады личным составом. Такая потребность расписана на месяц вперед.

Также следует понимать, что люди, которые пополняют подразделение, должны пройти в нем адаптацию и слаживание, а на это нужно время.

Именно поэтому для усиления участка фронта, где возникает угроза прорыва, задействуют уже сформированное подразделение, которое готово выполнить задачу в наиболее сжатые сроки.

Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также нужны бригады. Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться - потому что они нуждаются в боевом слаживании. Для их замены и вывода из района боевых действий нужны новые бригады".

ГенштабвойнаВооруженные силы
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВоздушные силы: С российского аэродрома "Оленья" взлетели 8 бомбардировщиков

Трамп о войне России против Украины: "Это должно прекратиться"

Госдеп США снизил уровень риска путешествий в 9 областей Украины

фото, видеоАрмія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Есть погибшая и раненые

СМИ: Обвиняемый в госизмене экс-глава управления СБУ Харьковщины может выйти под залог

фотоBihus.Info: Подозреваемый в 10-миллиардной афере Фонда госимущества купил элитное имущество за рубежом

Все новости...
Генштаб
На фронте произошло 131 боевое столкновение – Генштаб
Государство тратит 200 тысяч гривен на подготовку одного солдата-стрелка
Во всех учебных центрах Украины увеличили продолжительность военной подготовки
Последние новости
06:46
Россия столкнется со значительными экономическими вызовами в 2025 году – ISW
06:20
В России заявляют об атаке более полусотни украинских беспилотников
06:02
ОбновленоВоздушные силы: С российского аэродрома "Оленья" взлетели 8 бомбардировщиков
05:59
ФутболРаньери определился с местом Довбика на предстоящий матч "Ромы"
05:30
Трамп о войне России против Украины: "Это должно прекратиться"
04:58
футболИталия – Франция: где смотреть матч Лиги наций
04:20
NYT: Маск встретился с послом Ирана в ООН
03:57
баскетболЛеБрон – самый возрастной игрок в истории НБА с тремя трипл-даблами подряд
03:48
США предоставят Украине $7,1 млрд военной помощи до окончания каденции Байдена – Пентагон
03:04
ОбновленоРоссия атаковала беспилотниками с южного направления
Все новости...
Реклама:
Реклама: