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Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник

Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 12:10
Дроны-камикадзе ГУР впервые поразили корабли РФ в Каспийском море – источник
скриншот

Украинские беспилотники поразили морскую базу Каспийской флотилии ВМФ России.

Источник: собеседник "Украинской правды" в спецслужбах, видео из соцсетей

Детали: По данным источника УП, в результате инновационной спецоперации Главного управления разведки МОУ впервые удалось нанести поражение российской флотилии в Каспийском море. Расстояние от государственной границы Украины до объекта поражения составляет около 1500 километров.

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Каспийск на гугл-карте

Атака с помощью дронов-камикадзе состоялась утром 6 ноября. В результате ударов БпЛА поражения получили по меньшей мере два объекта в городе Каспийск, что в республике Дагестан, РФ.

В частности речь идет вероятно о ракетных кораблях "Татарстан" и "Дагестан", также вероятные повреждения получили малые ракетные корабли проекта 21631.

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Согласно сообщениям в СМИ, на пораженном объекте базируются части береговых войск, включая морскую пехоту. По некоторым данным атакованная флотилия наносила ракетные удары по Украине, а 177-й полк морской пехоты участвовал в боях в Херсонской и Запорожской областях.

Также собеседник УП добавил, что в результате операций была приостановлена работа аэропорта в городе Махачкала.

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