Танчик, Тараканы и Ураган – Федоров рассказал о 4 роботизированных комплексах для фронта

Четыре многофункциональных роботизированных комплекса, разработанные участниками кластера Brave1, прошли кодификацию Минобороны и смогут работать на фронте, заявил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаил Федоров.

Источник: Федоров в Telegram

Прямая речь министра: "Недавно кодификацию прошло еще 4 наземных роботизированных комплекса. Роботы меняют ситуацию на фронте. По данным Генштаба, благодаря роботизированным подразделениям на 30% уменьшились потери украинских военных".

Реклама:

Детали: В частности, кодификацию прошли:

ТАНЧИК – платформа, которая выдерживает нагрузку до 500 кг и может выполнять различные миссии: разведывательные, диверсионные, эвакуационные, атакующие и логистические.

ТАРАКАН 2К – комплекс, который легко адаптируется под различные задачи – от логистических до разведывательных, имеет достаточно простую конструкцию и работает на расстоянии до 20 км. Его стоимость 3 000 долларов.

ТАРАКАН 200 – по характеристикам похож на ТАРАКАН 2К, но рассчитан на большую нагрузку – до 200 кг. В логистике он может заменить от 2 до 8 человек.

УРАГАН (БУРЕВИЙ) – комплекс, который помогает в логистике особо тяжелых предметов и эвакуации бойцов.

"Каждая из этих разработок может спасти не одну жизнь. Роботы эвакуируют бойцов, подвозят провизию, размещают и минируют, заменяют военных, чтобы те не становились живой целью для вражеских беспилотников. Это война технологий, и чем больше их на фронте, тем больше у нас преимущество", – подчеркнул Федоров.

Он напомнил, что государство может закупать и поставлять на фронт только кодифицированные разработки, то есть те, которые соответствуют стандартам НАТО.

РЕКЛАМА:

Именно поэтому одной из задач кластера Brave1 является помощь производителям в доведении разработок до готовности.

По словам министра, у Brave1 уже есть более 220 кодифицированных разработок.