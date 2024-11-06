СБУ и ОГП вычислили военного РФ, который во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России - Джабраиле Юсупове с позывным "Габриэль".

Реклама:

По материалам дела, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных оккупантов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников (одиннадцать мальчиков и четыре девочки в возрасте от 8 до 17 лет).

Среди них - 12 статусных детей, 2 находились в заведении из-за сложных жизненных обстоятельств, а также девочка, которую уже удочерили граждане США, но не успели забрать из-за начала полномасштабного вторжения, отмечают в прокуратуре.

РЕКЛАМА:

Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали во временно оккупированный Крым, а оттуда "под конвоем" оккупантов отправили в Анапу, что в Краснодарском крае РФ.

Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Ежедневно они подвергались воздействию российской пропаганды - им навязывали российский национализм. Детям запретили разговаривать на родном языке, использовать украинскую символику, а также заставляли каждое утро петь гимн РФ.

В ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в Грузию, чтобы потом вернуть домой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Юсупову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев.