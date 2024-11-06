Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Премия "УП 100". Купить билеты

СБУ и ОГП вычислили военного РФ, который во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей

Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 14:20
СБУ и ОГП вычислили военного РФ, который во время боев за Николаев депортировал 15 украинских детей
иллюстрация СБУ

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора собрали доказательную базу на военного преступника РФ, который причастен к депортации украинских детей во время оккупации Николаевской области.

Источник: СБУ, ОГП

Детали: Речь идет о командире отделения 205-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил России - Джабраиле Юсупове с позывным "Габриэль".

Реклама:

По материалам дела, в июле 2022 года под его командованием 20 вооруженных оккупантов ворвались в помещение захваченной в то время Новопетровской спецшколы и похитили 15 воспитанников (одиннадцать мальчиков и четыре девочки в возрасте от 8 до 17 лет).

Среди них - 12 статусных детей, 2 находились в заведении из-за сложных жизненных обстоятельств, а также девочка, которую уже удочерили граждане США, но не успели забрать из-за начала полномасштабного вторжения, отмечают в прокуратуре.

РЕКЛАМА:

Детей вместе с директором заведения и ее мужем сначала транспортировали во временно оккупированный Крым, а оттуда "под конвоем" оккупантов отправили в Анапу, что в Краснодарском крае РФ.

Там депортированных удерживали почти месяц в одном из местных пансионатов. Ежедневно они подвергались воздействию российской пропаганды - им навязывали российский национализм. Детям запретили разговаривать на родном языке, использовать украинскую символику, а также заставляли каждое утро петь гимн РФ.

В ноябре 2022 года с помощью одной из благотворительных организаций депортированных удалось вывезти из России в Грузию, чтобы потом вернуть домой.

На основании собранных доказательств следователи СБУ заочно сообщили Юсупову о подозрении в нарушении законов и обычаев войны, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

Сейчас продолжаются комплексные мероприятия, чтобы найти его и наказать за преступления против украинцев.

военные преступленияРосcияСБУОфис генпрокурора
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоБайден прибыл в Латинскую Америку, где встретится с Си

инфографикаВ приложении Армия+ уже можно подавать рапорты на смену места службы

видео Беспилотники атаковали военный аэродром в Краснодарском крае РФ

Трамп о войне России против Украины: "Это должно прекратиться"

Госдеп США снизил уровень риска путешествий в 9 областей Украины

фото, видеоАрмія РФ завдала удару по житловому будинку в Одесі. Есть погибшая и раненые

Все новости...
военные преступления
Видел, как отрезали головы пленным бойцам ВСУ: на Курщине взят в плен экс-"вагнеровец"
Финляндия обвинила российского неонациста Петровского у военных преступлениях в Украине
Россияне взяли в плен 4-х нацгвардейцев возле Селидово, допросили на камеру и убили
Последние новости
10:03
Продажи автомобилей из Китая резко выросли в РФ после введения санкций – FT
09:58
Глава МИД Чехии не думает, что Трамп может внезапно прекратить помощь Украине
09:56
Ким Чен Ын приказал начать массовое производство дронов-камикадзе – СМИ
09:56
Воздушные силы будут оповещать об угрозах еще и через Viber
09:51
Украинец, который подтопил яхту главы "Рособоронэкспорта" в Испании, до сих пор служит в ВСУ
09:50
Ученые разработали систему, которая "распознает" остатки опухоли в мозге: говорят, достаточно 10 секунд
09:47
Цены на нефть снизились из-за слабого спроса в Китае
09:39
лыжиЗвездный немецкий прыгун вернется на Кубок мира после годового перерыва
09:32
видеоБайден прибыл в Латинскую Америку, где встретится с Си
09:19
Крупный банк Китая начал блокировать юаневые переводы в РФ из ее "дружественных" стран
Все новости...
Реклама:
Реклама: