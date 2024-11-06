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Видел, как отрезали головы пленным бойцам ВСУ: на Курщине взят в плен экс-"вагнеровец"

Валентина РоманенкоСреда, 6 ноября 2024, 16:02
Видел, как отрезали головы пленным бойцам ВСУ: на Курщине взят в плен экс-вагнеровец
фото - 47 ОМБр

Бойцы 47 отдельной механизированной бригады взяли в плен российского солдата из 155 бригады морской пехоты тихоокеанского флота на территории Курщины, который, по его словам, был свидетелем казни воинов Сил обороны.

Источник: 47 ОМБр в Telegram

Детали: Сообщается: принимал ли задержанный россиянин по имени Юрий Питкевич участие в казнях, утверждать пока нельзя.

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Указано, что этот морпех РФ имеет довольно долгий боевой опыт. В октябре 2022-го, отбывая наказание в одной из российских колоний, согласился подписать контракт с частной военной компанией "Вагнер". В составе подразделений ЧВК принимал сначала участие в штурмовых действиях населенных пунктов Соледар и Бахмут в Донецкой области. В июне 2023 года принимал участие в "походе" на Москву, которую тогда организовал главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

В июне 2024 года Питкевич подписал новый контракт и поступил на службу в 155 бригаду морской пехоты РФ. В августе, когда бригаду перебросили в Курскую область, принимал непосредственное участие в боевых действиях в качестве помощника гранатометчика.

В конце сентября в районе населенного пункта Глушково стал свидетелем убийства двух украинских военнопленных. По его словам, приказ о казни и последующем отсечении от тел голов отдал командир подразделения.

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Военнопленный назвал его имя, а также имена бойцов - непосредственных исполнителей этого военного преступления.

военные преступленияРосcияКурская область
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