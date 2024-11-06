ОГП: В Украине расследуют 49 дел об убийствах 124 военнопленных

В Офисе генпрокурора отмечают стремительный рост случаев убийств украинских защитников во время сдачи в плен.

Источник: начальник управления Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генпрокурора Денис Лысенко в эфире "Суспільного", сообщает ОГП

Дословно Офис генпрокурора: "Правоохранители расследуют 49 уголовных производств по фактам убийства 124 военнопленных на поле боя".

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Детали: По словам Лысенко, рост этих убийств начался в конце 2023 года и достиг беспрецедентных масштабов в этом году. Больше всего случаев зафиксировано в Донецкой области.

Он рассказал, что 5 ноября в Донецкой области было зарегистрировано очередные два факта убийства украинских военнопленных во время сдачи в плен. Эти события произошли 23 октября в восточной части города Селидово, когда были убиты трое военнопленных, и 1 ноября вблизи пгт Вишневое Селидовской территориальной общины, когда еще трех военнопленных расстреляли оккупанты.

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Прямая речь: "Мы сейчас занимаемся анализом всех этих случаев, поиском паттернов, закономерностей. И сейчас уже строим дела в отношении представителей высшего командования вооруженных сил РФ, которые, по нашему мнению, могут быть причастны к организации таких преступлений или к непринятию мер по их прекращению и наказанию виновных".

Детали: Лысенко говорит, что Офис рассматривает все эти случаи комплексно и участие того или иного вооруженного подразделения анализируется в каждом конкретном случае, но это не снимает ответственности с командиров.