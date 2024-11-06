Politico: У Байдена планируют использовать $6 млрд на оружие Украине до инаугурации Трампа

Администрация президента США Джо Байдена планирует ко дню инаугурации Дональда Трампа - 20 января 2025 года - использовать весь остаток средств, выделенных на военную помощь Украине.

Источник: об этом двое должностных лиц Белого дома рассказали изданию Politico, пишет "Европейская правда"

Детали: В конце 2024 финансового года, который завершился 30 сентября, в администрации США в распоряжении осталось более 6 миллиардов долларов на предоставление Украине военной помощи.

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Сейчас, по приведенным Politico данным, администрация Байдена располагает $4,3 млрд на предоставление оружия со складов армии США, которое затем замещается, и еще $2,1 млрд – на закупку вооружений по контрактам с американскими оборонными компаниями.

Сейчас Белый дом, по информации Politico, стремится использовать эти средства как можно скорее, чтобы у Украины было достаточно оружия для противодействия российским наступательным действиям – даже если Трамп откажется продолжать помощь.

Собеседники Politico, однако, указывают, что на отправку выделенного США оружия в Украину "обычно требуются месяцы", поэтому объявленные в ближайшие недели пакеты вряд ли поступят в полном объеме до конца января 2025-го, тогда как Трамп сможет приостановить отправку оружия.

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Другой проблемой, говорят источники Politico, является отсутствие достаточного количества оружия на складах армии США. Его замещение, которое и оплачивается из выделенных $6 млрд, может занимать длительное время.

В ходе предвыборной кампании Трамп открыто давал понять, что он прекратит или резко сократит военную помощь Украине, если победит на выборах 5 ноября, а также отказался заявить, что хочет, чтобы Украина выиграла войну.

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