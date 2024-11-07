Армия РФ атаковала Киев и регионы Украины беспилотниками

Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

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В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.

В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.

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В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.

В 23:30 сообщили о движении:

группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.

БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.

БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.

БпЛА на Харьковщине в южном направлении.

БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).

В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

Обновляется В 00:13 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

Дословно ВС в 00:21:

1. БпЛА на Житомирщине, курс - западный.

2. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

3. БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

4. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

5. БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

6. БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

7. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Детали: В 00:56 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона в направлении Черкасс.

Дословно ВС в 1:02:

БпЛА с севера курсом на Киев. Несколько групп БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину. БпЛА на Житомирщине, постоянно меняют курс. БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую и Кировоградскую области. БпЛА с Сумщины на Полтавщину. Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.

1:12: "Группа ударных БпЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!"

1:34: "Кропивницкий - ударный БпЛА с юга в направлении города!"

1:44: "Ударный БпЛА с юга курсом на Николаев!"

1:45: "Киев - находитесь в укрытиях!"

1:54: "БпЛА с юго-восточного направления курсом на Харьков!"

2:02: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА над Киевом.

2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей.

4. БпЛА на Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине в северо-западном направлении.

5. БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.

6. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)".

2:25: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БпЛА на севере Полтавщины.

4. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.

5. БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину".

3:19: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на севере Киевщины курсом на запад.

2. БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

3. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.

4. БпЛА на севере Полтавщины".

4:19: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

2. БпЛА с Киевщины на Житомирщину.

3. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

4. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину".

6:16: "БпЛА с севера курсом на Киев!"

6:45: "Движение ударных БпЛА:

1. Группа БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

2. БпЛА на юге Харьковщины в южном направлении.

3. БпЛА на границе Полтавщины и Черниговщины".