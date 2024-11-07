Армия РФ атаковала Киев и регионы Украины беспилотниками
Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.
Источник: Воздушные силы в Telegram
Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.
В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.
В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.
В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.
В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.
В 23:30 сообщили о движении:
- группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.
- БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
- БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
- БпЛА на Харьковщине в южном направлении.
- БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).
В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
Обновляется В 00:13 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.
Дословно ВС в 00:21:
1. БпЛА на Житомирщине, курс - западный.
2. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
3. БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
4. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
5. БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
6. БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.
7. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.
Детали: В 00:56 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона в направлении Черкасс.
Дословно ВС в 1:02:
- БпЛА с севера курсом на Киев.
- Несколько групп БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
- БпЛА на Житомирщине, постоянно меняют курс.
- БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую и Кировоградскую области.
- БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
- Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.
1:12: "Группа ударных БпЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!"
1:34: "Кропивницкий - ударный БпЛА с юга в направлении города!"
1:44: "Ударный БпЛА с юга курсом на Николаев!"
1:45: "Киев - находитесь в укрытиях!"
1:54: "БпЛА с юго-восточного направления курсом на Харьков!"
2:02: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА над Киевом.
2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
3. БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей.
4. БпЛА на Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине в северо-западном направлении.
5. БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
6. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)".
2:25: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.
2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
3. БпЛА на севере Полтавщины.
4. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.
5. БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину".
3:19: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА на севере Киевщины курсом на запад.
2. БпЛА с Сумщины на Черниговщину.
3. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.
4. БпЛА на севере Полтавщины".
4:19: "Движение ударных БпЛА:
1. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).
2. БпЛА с Киевщины на Житомирщину.
3. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
4. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину".
6:16: "БпЛА с севера курсом на Киев!"
6:45: "Движение ударных БпЛА:
1. Группа БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.
2. БпЛА на юге Харьковщины в южном направлении.
3. БпЛА на границе Полтавщины и Черниговщины".