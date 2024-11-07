Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Армия РФ атаковала Киев и регионы Украины беспилотниками

Татьяна Олейник, Ольга ГлущенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 06:46
Армия РФ атаковала Киев и регионы Украины беспилотниками
Фото - Getty Images

Вечером 6 ноября российские войска запустили на территорию Украины ударные беспилотники.

Источник: Воздушные силы в Telegram

Детали: В 21:19 стало известно об угрозе ударных БпЛА для Сумщины.

Реклама:

В 21:27 сообщили о нескольких группах БпЛА через Сумскую область на Черниговщину.

В 22:09 стало известно о нескольких группах БпЛА на Черниговщине в юго-западном направлении (Нежин) и о нескольких группах БпЛА через Сумщину курсом на Полтавщину.

В 22:40 сообщили о движении ударных БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину и через Сумщину курсом на Полтавщину.

РЕКЛАМА:

В 23:03 появилась угроза БпЛА для Харьковской области.

В 23:30 сообщили о движении:

  • группу БПЛА с Киевщины на Житомирщину.
  • БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.
  • БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  • БпЛА с Сумщины на Полтавщину и Черниговщину.
  • БпЛА на Харьковщине в южном направлении.
  • БпЛА на Днепропетровщине (Криворожский район).

В 23:52 сообщили о БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

Обновляется В 00:13 Воздушные силы сообщили об ударном БпЛА мимо Борисполя в направлении Киева.

Дословно ВС в 00:21:

1. БпЛА на Житомирщине, курс - западный.

2. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

3. БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.

4. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

5. БпЛА с Сумщины на Полтавщину.

6. БпЛА на Полтавщине в юго-западном направлении.

7. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину.

Детали: В 00:56 Воздушные силы сообщили о движении вражеского дрона в направлении Черкасс.

Дословно ВС в 1:02:

  1. БпЛА с севера курсом на Киев.
  2. Несколько групп БпЛА с Черниговщины курсом на Киевщину.
  3. БпЛА на Житомирщине, постоянно меняют курс.
  4. БпЛА с Полтавщины курсом на Черкасскую и Кировоградскую области.
  5. БпЛА с Сумщины на Полтавщину.
  6. Несколько групп БпЛА на Херсонщине и Николаевщине в северо-западном направлении.

1:12: "Группа ударных БпЛА с севера курсом на Киев! Находитесь в укрытиях!"

1:34: "Кропивницкий - ударный БпЛА с юга в направлении города!"

1:44: "Ударный БпЛА с юга курсом на Николаев!"

1:45: "Киев - находитесь в укрытиях!"

1:54: "БпЛА с юго-восточного направления курсом на Харьков!"

2:02: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА над Киевом.

2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БпЛА на границе Киевской и Черкасской областей.

4. БпЛА на Кировоградщине, Николаевщине и Херсонщине в северо-западном направлении.

5. БпЛА на севере Полтавщины в западном направлении.

6. БпЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область (Черноморск)".

2:25: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на севере Киевщины курсом на Житомирщину.

2. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

3. БпЛА на севере Полтавщины.

4. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.

5. БпЛА с Николаевщины на Кировоградщину".

3:19: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА на севере Киевщины курсом на запад.

2. БпЛА с Сумщины на Черниговщину.

3. БпЛА на Кировоградщине в северо-западном направлении.

4. БпЛА на севере Полтавщины".

4:19: "Движение ударных БпЛА:

1. БпЛА с Полтавщины на Киевщину (Бориспольский район).

2. БпЛА с Киевщины на Житомирщину.

3. БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

4. БпЛА на Херсонщине курсом на Николаевщину".

6:16: "БпЛА с севера курсом на Киев!"

6:45: "Движение ударных БпЛА:

1. Группа БпЛА на Черниговщине курсом на Киевщину.

2. БпЛА на юге Харьковщины в южном направлении.

3. БпЛА на границе Полтавщины и Черниговщины".

беспилотникивойнавоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоБоррель показал утро из киевского укрытия

обновлено, фото, видео Россияне атаковали Николаев дронами: 5 погибших

В Украине вводят экстренные отключения света из-за угрозы ударов

МИД заявил, что Украина не знала о разговоре Трампа и Путина – СМИ

За два дня онлайн-отсрочку в "Резерв+" получили 40 тысяч человек – Минобороны

WP: Трамп поговорил с Путиным о войне в Украине

Все новости...
Зеленский впервые за большую войну посетит Венгрию
Генштаб: На Курщине защитники отбили 7 российских атак
КГВА: Из-за атаки вражеских БпЛА в Киеве повреждена квартира и возникли пожары
Враг продвинулся в Торецке на Донетчине – DeepState
Последние новости
11:04
Формула-1История Эдди Ирвайна – главного бунтаря автоспорта 90-х
10:57
Россияне атаковали баллистикой Кривой Рог: есть попадание в пятиэтажку
10:51
Нефть дешевеет на фоне уменьшения угрозы шторма в США
10:41
Россияне накопили ракеты и готовы к массированным атакам по Украине – ЦПД
10:41
Делает мне честь – Шольц ответил Маску, который назвал его дураком
10:37
Отравления грибами в Тернопольской области: умер еще один ребенок
10:34
фотоГУР: Кроме "Шахедов" РФ часто запускает по Украине "фанерные дроны", но с иностранными деталями
10:31
США обязали TSMC прекратить поставки в Китай микросхем для ИИ
10:29
Украинские банки фиксируют уменьшение исков к должникам
10:15
Мария Берлинская: Перемирия с Россией приведут к еще большей войне
Все новости...
Реклама:
Реклама: