Байден прокомментировал поражение Харрис

Действующий президент США Джо Байден прокомментировал поражение вице-президента Камалы Харрис на президентских выборах, указав, что она вступила в гонку при чрезвычайных обстоятельствах.

Источник: заявление Байдена на сайте Белого дома

Прямая речь Байдена: "Америка увидела Камалу Харрис, которую я знаю и которой глубоко восхищаюсь".

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"При чрезвычайных обстоятельствах она взяла на себя ответственность и возглавила историческую кампанию, которая воплотила то, что возможно, если руководствоваться сильными моральными принципами и четким видением нации... для всех американцев".

Детали По словам Байдена, его решение относительно Харрис (на должность вице-президента - ред.), которое он принял, когда стал кандидатом на пост президента 2020 года, было самым первым и лучшим.

Прямая речь Байдена: "Ее история представляет лучшее из истории Америки. И как она четко дала понять сегодня, я не сомневаюсь, что она продолжит писать эту историю.

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Она будет продолжать борьбу целенаправленно, решительно и с радостью. Она будет продолжать быть чемпионом для всех американцев.

...она будет продолжать быть лидером, на которого наши дети будут равняться в течение следующих поколений, поскольку она оставляет след для будущего Америки".

Что предшествовало: Харрис в своем первом выступлении после поражения на президентских выборах пообещала продолжить борьбу - вероятно, намекая на дальнейшее участие в политике.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден также поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах и пригласил его в Белый дом.

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