Дроновая атака: в Киеве горели склады, гаражи, СТО, ресторан и бизнес-центр – КГВА

Ночью 7 ноября обломки сбитых российских беспилотников упали в пяти районах столицы, в результате чего вспыхнули ряд пожаров и есть разрушения жилья.

Источник: КГВА в Telegram

Детали: В частности, в Голосеевском районе повреждена квартира в жилом доме, без пожара, один человек обратился за медицинской помощью. Также в этом районе возник пожар на территории гаражей и расположенного рядом СТО на общей площади 200 м.кв. Огонь уже потушили. Обошлось без пострадавших.

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фото гСЧС

В Печерском районе произошло возгорание ресторана на 33-м этаже жилого дома на площади 50 м.кв., есть частичное разрушение строительных конструкций 34-го технического этажа. Пожар потушили. Без пострадавших.

фото гСЧС

В Соломенском районе возник пожар на территории предприятия – горели склады на площади 600 м.кв. Информация о пострадавших уточняется.

Также, по предварительным данным, обломки упали на территории медицинского центра. Информация о пострадавших уточняется.

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фото гСЧС

В Оболонском районе произошло возгорание на кровле 6-этажного здания бизнес-центра на площади 10 м.кв. Предварительно пострадавших нет.

фото полиции

В Подольском районе в результате падения обломков произошло возгорание в жилом доме. Информация уточняется.

фото гСЧС

"Данные оперативной сводки обновляются. В городе до сих пор продолжается воздушная тревога, находитесь в укрытиях!", – подытожили в КГВА.

фото полиции