Россияне повредили предприятие и жилые дома на Криворожье
Четверг, 7 ноября 2024, 08:03
Российские оккупанты атаковали дронами Криворожский район, в результате чего повреждены предприятие и частные жилые дома.
Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram
Прямая речь главы области: "Ночью громко было на Криворожье. Враг направил на район БпЛА. В результате атаки в Грушевской общине повреждены предприятие и 5 частных домов".
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Детали: По его словам, погибших и пострадавших нет.
"В области воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", – подчеркнул Лысак.