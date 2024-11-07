Россияне повредили предприятие и жилые дома на Криворожье

Российские оккупанты атаковали дронами Криворожский район, в результате чего повреждены предприятие и частные жилые дома.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram

Прямая речь главы области: "Ночью громко было на Криворожье. Враг направил на район БпЛА. В результате атаки в Грушевской общине повреждены предприятие и 5 частных домов".

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ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

Детали: По его словам, погибших и пострадавших нет.

ФОТО ИЗ TELEGRAM ЛЫСАКА

"В области воздушная тревога. Будьте в безопасном месте", – подчеркнул Лысак.