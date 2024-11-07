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ГПСУ: Уже более 40 украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда

Валентина РоманенкоЧетверг, 7 ноября 2024, 10:46
ГПСУ: Уже более 40 украинцев погибли, штурмуя горы или реки для незаконного выезда
иллюстративное фото ГПСУ

С начала действия военного положения в Украине более 40 ее граждан потеряли жизнь, пытаясь незаконно пересечь границу в труднодоступной горной местности или по реке, в частности - Тисе.

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в эфире национального телемарафона 7 ноября

Прямая речь: "По состоянию на сейчас более 40 человек погибли во время преодоления труднодоступных горных местностей или границы по рекам, и большинство таких случаев фиксировались именно по речным участкам".

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Детали: Отвечая на вопрос, офицер отметил, что пограничники ожидают снижения количества попыток перейти границу в связи с приближением зимы, но констатируют, что нарушители продолжают использовать труднодоступные участки для прорыва, в частности "популярным маршрутом", который предлагают незаконные перевозчики для уклонистов остается река Тиса на Закарпатье.

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уклонистыВоенное положениеПограничная службаграница
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