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Зеленский прибыл в Будапешт

Уляна Кричковская, Ирина БалачукЧетверг, 7 ноября 2024, 12:55
Зеленский прибыл в Будапешт
Владимир Зеленский. Фото ОП

Президент Владимир Зеленский 7 ноября прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сначала Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. 

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Для справки: 7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры будут обсуждать результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.

Предыстория:

  • Ряд должностных лиц уже выступили с заявлениями перед началом мероприятия. В частности генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.
  • Также он сказал, что согласен с давней критикой Трампа в адрес европейских союзников относительно недостаточных инвестиций в оборону, и выразил уверенность, что вскоре члены НАТО будут тратить на оборону более 2% ВВП.
  • А премьер-министр Финляндии Петтери Орпо объяснил, что означает "финская модель " для Украины, и прокомментировал выборы в США.

ЗеленскийВенгрия
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