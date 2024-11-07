Зеленский прибыл в Будапешт

Президент Владимир Зеленский 7 ноября прибыл на саммит Европейского политического сообщества в Будапеште.

Источник: "Европейская правда"

Детали: Сначала Зеленский встретился с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней.

Реклама:

Для справки: 7 ноября в Будапеште проходит саммит Европейского политического сообщества, в ходе которого европейские лидеры будут обсуждать результаты выборов в США и попытаются выработать свою первоначальную реакцию на перспективу второго президентского срока Дональда Трампа.

Предыстория: