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Зеленский: Нужен "мир через силу", а не через уступки Путину

Иванна Костина, Евгений КизиловЧетверг, 7 ноября 2024, 15:11
Зеленский: Нужен мир через силу, а не через уступки Путину
Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выступает против любых уступок России и считает, что это будет самоубийство для всей Европы.

Источник: овыступление Зеленского на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам Зеленского, со времени предыдущей встречи в этом формате война России значительно усилилась, поскольку Северная Корея сейчас, по сути, ведет войну в Европе.

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Президент вспомнил, что после саммита Европейского политического сообщества в Британии в июле было много разговоров о необходимости уступить Путину.

"И некоторые из присутствующих здесь решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" Путину. Это неприемлемо для Украины и самоубийство для всей Европы. И что дальше?

Должна ли Европа искать благосклонности Ким Чен Ына в надежде, что он тоже оставит Европу в покое? Ни один сильный лидер, который помог построить объединенную, сильную и мирную Европу, не мог бы даже представить себе это", – заявил Зеленский.

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В то же время, по его словам, концепция "мир через силу" уже не раз доказывала свою реалистичность и эффективность.

"Сейчас она нужна еще раз. И не должно быть иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции или позиции любой европейской страны, можно купить справедливый мир", – подчеркнул он.

Напомним, министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна предупредил об опасности разговоров о необходимости уступить России ради мира, все требования о прекращении войны должны быть адресованы только Москве.

Накануне, поздравляя Дональда Трампа с победой на выборах, Зеленский выразил высокую оценку его приверженности к подходу "мир через силу".

ЗеленскийвойнаЕСмир
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