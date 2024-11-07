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Удар РФ по Запорожью: погиб 1 человек, еще 10 пострадали, среди них – годовалый ребенок

Анастасия ПроцЧетверг, 7 ноября 2024, 15:31
Удар РФ по Запорожью: погиб 1 человек, еще 10 пострадали, среди них – годовалый ребенок
ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

В результате российского массированного удара по Запорожью погиб один человек, еще десять человек ранены, среди них годовалый ребенок.

Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров

Дословно: "Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больнице".

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ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Детали: По словам Федорова, есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.

Обновлено: Впоследствии глава ОВА написал, что в результате вражеской атаки погиб один человек, еще десять ранены, среди них годовалый ребенок.

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ФОТО: ЗАПОРОЖСКАЯ ОВА

Также, по его словам, два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

Запорожье
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