Удар РФ по Запорожью: погиб 1 человек, еще 10 пострадали, среди них – годовалый ребенок
Четверг, 7 ноября 2024, 15:31
В результате российского массированного удара по Запорожью погиб один человек, еще десять человек ранены, среди них годовалый ребенок.
Источник: глава Запорожской ОВА Иван Федоров
Дословно: "Массированная атака по Запорожью. Враг нанес 5 ударов. К сожалению, есть попадания по жилым домам и больнице".
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Детали: По словам Федорова, есть раненые, масштабы разрушений устанавливаются.
Обновлено: Впоследствии глава ОВА написал, что в результате вражеской атаки погиб один человек, еще десять ранены, среди них годовалый ребенок.
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Также, по его словам, два человека, в том числе работник медучреждения, в тяжелом состоянии. Врачи оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.