Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россияне начали устанавливать на "Шахеды" термобарические боеприпасы – СМИ

Станислав ПогориловЧетверг, 7 ноября 2024, 17:17
Россияне начали устанавливать на Шахеды термобарические боеприпасы – СМИ
Фото: Getty Images

Россия начала массово использовать на ударных дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.

Источник: Defense express

Детали: Сообщается, что о существовании ТБ БЧ-50 известно еще с апреля 2024 года, но именно сейчас, в дронах, атакующих украинские города, такое оснащение используются наиболее часто.

Реклама:

Детали относительно этой боевой части известны благодаря взлому серверов российской "Алабуги" в Татарстане, где и собираются эти дроны, а также идут работы по их модернизации. Согласно этой информации, ТБ БЧ-50 имеет вес в 52,4 кг, которая кроме термобарического эффекта имеет еще и осколочный за счет 2306 готовых поражающих элементов в виде шариков диаметром 9 мм.

Отмечается, что этот термобарический боеприпас относится к современным образцам и имеет однотактовое действие. Отметим, что прошлое поколение таких боеприпасов имело двухтактное действие - сначала распылялось взрывоопасное вещество, которое заполняло пространство, а только потом осуществлялся его подрыв.

В то же время в современных однотактных боеприпасах после подрыва инициатора ударная волна вызывает движение термобарической смеси, которая взаимодействует с воздухом и сама с собой с образованием "огненного облака" температурой в 2400-2600 °C. Оно "растекается" по всей площади и ударной волной, которая поражает легкие, органы слуха и тому подобное.

РЕКЛАМА:

Также отмечается, что термобарический боеприпас демонстрирует максимальную эффективность в замкнутых помещениях, потому что такое "облако" может охватить несколько помещений.

"Именно поэтому РФ и использует "Шахеды" с ТБ БЧ-50 для атак по городам с целью убийства гражданского населения Украины. И именно поэтому под ударами российско-иранских дронов в первую очередь находится Киев", - говорится в материале.

ШахедвойнаУкраина
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
Шахед
В ночь на 7 ноября РФ выпустила по Украине 106 дронов: ПВО сбила 74
Российские войска снова запустили ударные дроны: летят с нескольких направлений
Октябрь стал рекордным по запуску дронов Россией: прямые попадания составляют 5%
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: