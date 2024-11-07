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Выступление Зеленского исключили из официальной трансляции саммита в Будапеште

Олег Павлюк, Евгений КизиловЧетверг, 7 ноября 2024, 19:22
Выступление Зеленского исключили из официальной трансляции саммита в Будапеште
Зеленский в Будапеште. Фото: Getty Images

Выступление президента Владимира Зеленского не показали в официальной трансляции саммита Европейского политического сообщества, проходящего в четверг в Будапеште.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на "Радио Свобода"

Детали: В официальной программе Зеленский выступал вторым после премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и перед президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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Выступления Орбана и Макрона транслировали и выложили отдельно онлайн, а президента Украины организаторы не транслировали и не публиковали, утверждает "Радио Свобода".

Венгерский представитель организаторов мероприятия сказал журналистам, что выступление Зеленского якобы "не было публичным", однако видео передали его команде.

Зато представители украинской власти, к которым обратилось "Радио Свобода", назвали это утверждение ложным.

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"Речи президента всегда публичные, если это предусмотрено форматом мероприятия. Никаких запросов относительно того, чтобы не транслировать или не обнародовать речь, мы не делали", – говорится в комментарии.

Владимир Зеленский лично принял участие в саммите Европейского политического сообщества в Будапеште. Это его первый с 2022 года визит в Венгрию, чьи власти занимают неоднозначную позицию в отношении российской агрессии против Украины.

В выступлении на саммите Зеленский заявил, что для Украины неприемлема мысль о каких-либо уступках России, он считает это самоубийством для всей Европы.

ЗеленскийВенгрия
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