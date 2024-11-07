На войне в Украине погиб генерал РФ, который организовал пыточный лагерь – СМИ

На войне в Украине погиб российский генерал-майор Павел Клименко. СМИ писали, что его подчиненные убили американца Рассела Бентли в так называемой "ДНР".

Источник: "Важные истории", "Медуза"

Детали: Сообщается, что гибель Клименко подтвердили его сестры.

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Генерал командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Захарченко в "ДНР". СМИ писали, что бойцы этой бригады в апреле запытали до смерти американца Рассела Бентли, работавшего на российскую пропаганду.

По подсчетам "Важных историй", это 13-е сообщение о гибели российских генералов на полномасштабной войне РФ против Украины. Лишь восемь из них подтверждены властями РФ.

Клименко — уроженец Ставрополья, служивший до вторжения в Украину в аннексированном Крыму. Он получил звание генерал-майора в мае 2024 года.

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Сообщается, что в апреле бойцы Клименко также запытали незаконно мобилизованного учителя музыки Владимира Фролова. У Фролова были третья группа инвалидности и он хотел демобилизоваться по здоровью, однако попал в пыточный подвал 5-й бригады. В свидетельстве о смерти было указано, что Фролов погиб во время штурма, однако родственники сообщили, что мужчину пришлось хоронить в закрытом гробу, так как тело было изуродовано пытками.

Согласно одному из расследований российских СМИ, Клименко организовал пыточный концлагерь для российских военнослужащих на территории заброшенной Петровской шахты в Донецке. Там под пытками военных вынуждают отдать командирам жалование и выплаты за ранение (иногда для этого они ранят бойцов сами). Также там под пытками заставляют военных с тяжелыми ранениями идти на штурмы.