В ряде областей воздушная тревога: РФ атакует ударными БпЛА

Вечером 7 ноября российская армия в очередной раз запустила ударные беспилотники на территорию Украины.

Источник: Воздушные силы

Детали: В 18:20 стало известно о БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.

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В 19:26 военные предупредили о нескольких БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный, БпЛА на севере Сумщины, курс западный, БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.

В 20:28 сообщили о БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.

В 21:36 появилось обновление о движении ударных БпЛА:

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в северо-восточной части Черниговщины, курс западный;

на севере Киевской области, курс западный;

на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный;

в юго-западной части Полтавщины, курс южный;

в южной части Сумщины, курс южный.

В 21:59 в ОВА сообщили, что в Киевской области по беспилотникам работает ПВО.

В 22:08 стало известно, что в Одесской области ПВО работает по разведывательному БпЛА. Также летит БпЛА из акватории Черного моря.

В 22:33 предупредили о:

БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину;

БпЛА в западной части Черниговщины, курсом на Киевщину (Чернобыль);

БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс западный;

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска;

БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.

В 22:58 воздушники написали о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы и Южного.

В 23:54 появились обновленные данные о: