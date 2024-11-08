РФ с вечера атакует регионы Украины ударными БпЛА с вечера
Вечером 7 ноября российская армия в очередной раз запустила ударные беспилотники на территорию Украины.
Источник: Воздушные силы
Детали: В 18:20 стало известно о БпЛА в южной части Сумской области, курс юго-западный.
В 19:26 военные предупредили о нескольких БпЛА на юге Сумщины, курс юго-западный, БпЛА на севере Сумщины, курс западный, БпЛА в западной части Харьковщины, курс южный.
В 20:28 сообщили о БпЛА в восточной и центральной частях Черниговщины, курс западный/юго-западный.
В 21:36 появилось обновление о движении ударных БпЛА:
- в северо-восточной части Черниговщины, курс западный;
- на севере Киевской области, курс западный;
- на границе Черниговщины и Полтавщины, курс южный;
- в юго-западной части Полтавщины, курс южный;
- в южной части Сумщины, курс южный.
В 21:59 в ОВА сообщили, что в Киевской области по беспилотникам работает ПВО.
В 22:08 стало известно, что в Одесской области ПВО работает по разведывательному БпЛА. Также летит БпЛА из акватории Черного моря.
В 22:33 предупредили о:
- БпЛА с Херсонщины, курсом на Николаевщину;
- БпЛА в западной части Черниговщины, курсом на Киевщину (Чернобыль);
- БпЛА на границе Киевской и Житомирской областей, курс западный;
- БпЛА из акватории Черного моря в направлении Черноморска;
- БпЛА в западной части Полтавщины, курс западный.
В 22:58 воздушники написали о БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одессы и Южного.
В 23:54 появились обновленные данные о:
- БпЛА на севере Сумщины, курсом на Черниговщину;
- БпЛА на севере Киевской области, постоянно меняет курс;
- БпЛА в северо-западной части Николаевской области, курсом на Винницкую область;
- БпЛА в северо-восточной части Николаевщины, курсом на Кировоградщину;
- БпЛА на границе Николаевщины и Одесской области, курс северный;
- БпЛА западнее Одессы, курс северный.
В ночь на 8 ноября Воздушные силы обновили информацию о движении российских беспилотников по Украине.
Дословно ВС в 00:49: "БпЛА на севере Киевщины, постоянно меняет курс.
БпЛА в центральной части Черниговщины, курс западный.
БпЛА в южной части Винницкой области, курс западный.
БпЛА в северо-западной части Николаевщины, курс северный.
БпЛА на Сумщине, курс южный".
5:41: "БпЛА с Полтавщины в направлении Киевщины".
6:18: "БпЛА в направлении Киева с юго-восточного направления".