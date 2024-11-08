Россияне атаковали Харьков УАБ: частично разрушена многоэтажка, 25 пострадавших
В ночь на 8 ноября в Харькове прогремели взрывы, россияне атаковали город УАБ, частично разрушили многоэтажку, 25 пострадавших.
Источник: городской голова Харькова Игорь Терехов, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Суспільне Харьков
Прямая речь: "В Харькове были слышны взрывы. Будьте осторожны!"
Детали После 3:30 Терехов и Синегубов сообщили о повторных взрывах в городе.
Детали: Воздушные силы сообщили о пусках КАБ в направлении Харькова.
После 3:30 Терехов и Синегубов сообщили о повторных взрывах в городе.
Прямая речь Терехова: "Последние удары пришлись по центральной части города".
"Последние два прилета - район плотной жилой и исторической застройки в центре Харькова.
Еще есть предварительная информация об ударе по одному из самых пострадавших "спальном" района города".
Прямая речь Синегубова: "Один из ударов - по центру города Харьков, есть повреждения гражданской инфраструктуры".
Детали: Впоследствии Терехов отметил, что один из УАБов ударил по 12-ти этажке в Салтовском районе Харькова. Информация о пострадавших уточняется.
Прямая речь Синегубова: "Один из ударов - по Шевченковскому району Харькова. Есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Также зафиксирован удар в Салтовском районе".
Прямая речь Терехова: "У многоэтажки разрушено несколько этажей. Под завалами находятся люди. Есть пожар. Начата поисково-спасательная операция".
Детали: Около 4 утра Синегубов сообщил о по меньшей мере двух пострадавших на Салтовке.
Кроме того, в результате удара по центральной части города есть повреждения админзданий и жилых домов.
Позже Синегубов отметил, что количество пострадавших увеличилось до трех.
Прямая речь Синегубова: "Уже трое пострадавших.
В результате обстрела УАБ попадание в 12-этажный жилой дом. Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены здания вокруг".
Прямая речь Терехова: "На третьем этаже 12-этажки заблокированы люди. Продолжаются работы по их спасению".
Детали В 4:12 Синегубов сообщил о 5 пострадавших.
Позже стало известно о 8 пострадавших в результате российского удара по Харькову.
После 4:30 Терехов сообщил о 10 пострадавших.
Прямая речь Синегубова в 4:39: "Уже 13 пострадавших в результате удара по многоэтажке на Салтовке.
Острую реакцию на стресс получил трехмесячный ребенок".
"Среди 16-ти раненых - 5 госпитализированы.
Остальные пострадавшие получили помощь на месте".
"18 пострадавших в результате вражеского удара на Салтовке в легком и среднем состояниях.
Самому младшему мальчику - 3 месяца, пять человек госпитализированы - четыре женщины и один гражданский мужчина".
Детали: Из многоэтажки на Салтовке эвакуировали уже более 25 человек, сообщил Суспільному городской голова Игорь Терехов
Обновлено: В 6:30 Синегубов отметил, что россияне снова попали в Салтовский и Шевченковский районы Харькова.
На Салтовке попадание в многоэтажку, спасатели продолжают разбирать завалы.
В результате попадания - 25 раненых, пять из них - госпитализированы в медицинские учреждения, состояние пострадавших среднее и легкое. Эвакуировали 30 человек, из них - 4 детей.
Частично разрушен подъезд дома с 1-го по 3-й этаж. Повреждены жилые дома рядом, 5 автомобилей и выходы станции метро.
В центре города враг ударил по открытой территории, повреждены исторические здания, общественные места, жилые дома.
Еще одно попадание возле жилой застройки также в центральной части города. Повреждены по меньшей мере 6 многоэтажных домов, магазины, торговые павильоны, автомобили, выходы станции метро.