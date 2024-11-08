Воздушная атака в ночь на 8 ноября: ПВО сбила 4 ракеты и 62 беспилотника

В ночь на 8 ноября российские войска нанесли удар по Украине баллистической ракетой Искандер-М, четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 и 92 ударными беспилотниками.

Источник: командование Воздушных сил

Детали: Сообщается, что россияне атаковали из Ростовской и Белгородской областей, с направлений Курск, Приморско-Ахтарск, Орел - РФ, Чауда - Крым.

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Вражеская тактическая авиация нанесла удары управляемыми авиабомбами по Харьковщине и Сумщине.

По состоянию на 9.00 подтверждено сбитие 4-х управляемых авиационных ракет Х-59/69 и 62-х вражеских БпЛА в Одесской, Николаевской, Киевской, Сумской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Житомирской, Черниговской, Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

26 вражеских беспилотников локально потеряно в разных регионах Украины. Один - в воздушном пространстве Украины. Боевая работа продолжается!

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Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.