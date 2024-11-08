В Саратове после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Ночью в российском городе Саратов после атаки дронов вспыхнул пожар в районе местного нефтеперерабатывающего завода.

Источник: губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, Astra, Минобороны РФ

Детали: Бусаргин сообщил, что в ночь на 8 ноября над областью были сбиты дроны, часть обломков которых упала в промышленной зоне Заводского района Саратова. По его словам, пострадавших нет.

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Тем временем российский Telegram-канал "Astra", ссылаясь на местных жителей, сообщает о пожаре в районе нефтеперерабатывающего завода города.

По данным Минобороны РФ, российская ПВО в целом сбила 17 беспилотников: 6 в Воронежской области, 6 в Саратовской, 4 в Белгородской и 1 в Брянской.