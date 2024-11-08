Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Орбан: Без США Европа не сможет финансировать войну в Украине

Ирина Балачук, Уляна КричковскаяПятница, 8 ноября 2024, 11:41
Орбан: Без США Европа не сможет финансировать войну в Украине
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Фото из Facebook

Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам Орбана, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной. Он добавил: если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

Реклама:

"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – завил Орбан.

Предыстория:

  • Политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.
  • Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.

ОрбанСШАпомощь УкраинеЕвропа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп хочет назначить директором Нацразведки политика, который предоставления помощи Украине

Генштаб: На Кураховском на Покровском направлении самые интенсивные бои

фотоУ еще одного врача Хмельницкой МСЭК обнаружили 4 имения и миллионные сбережения

Трамп уже "шутит" о третьем президентстве, которое запрещено Конституцией США

фотоДва десятка участков и домов только в одном селе: журналисты показали имущество семьи Крупы

Все новости...
Орбан
У Орбана считают, что Трамп должен позвонить Путину, чтобы ускорить завершение войны
Орбан о разговоре с Трампом: У нас большие планы на будущее
Орбан уже поздравил Трампа с победой на выборах
Последние новости
03:17
NYT: Из-за победы Трампа Украина ставит на первое место гарантии безопасности, а не территорию
03:15
ФБР раскрыло масштабную китайскую кибершпионскую операцию против американских чиновников – AP
02:28
Reuters: Команда Трампа составляет списки военных офицеров, которых уволят из Пентагона
02:00
Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState
01:49
БоксЧухаджян спрогнозировал победителя реванша Усик – Фьюри
00:46
Трамп выбрал генпрокурора США: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"
00:35
В Донецкой области принудительно эвакуируют детей с родителями из 16 населенных пунктов
00:03
Трамп заявил, что говорил с Байденом о войне в Украине и Ближнем Востоке
23:59
Действительно ли ботокс в 20-летнем возрасте предотвращает появление морщин: объясняют медики
23:59
обновляетсяНа севере Украины летят российские БпЛА
Все новости...
Реклама:
Реклама: