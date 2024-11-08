Орбан: Без США Европа не сможет финансировать войну в Украине

Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: По словам Орбана, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной. Он добавил: если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.

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"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – завил Орбан.

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