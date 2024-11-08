Орбан: Без США Европа не сможет финансировать войну в Украине
Пятница, 8 ноября 2024, 11:41
Европа не сможет самостоятельно финансировать оборону Украины, если США при президентстве Дональда Трампа прекратят поддержку, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg
Детали: По словам Орбана, США якобы собираются "выйти" из войны, которую он считает проигрышной. Он добавил: если Трамп решит не поддерживать Украину, то Европа не сможет самостоятельно финансировать такую поддержку.
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"Американцы собираются выйти из этой войны. Европа не может финансировать эту войну самостоятельно", – завил Орбан.
Предыстория:
- Политдиректор и близкий советник венгерского премьера Балаж Орбан считает, что Трамп должен позвонить главе Кремля Владимиру Путину, чтобы открыть линию связи с РФ и способствовать прекращению огня в Украине.
- Как известно, Орбан первым в ЕС поздравил Трампа с победой на президентских выборах, не дожидаясь официальных результатов. Также он заявил о необходимости новой европейской стратегии в отношении Украины.