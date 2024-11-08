Россияне за октябрь запустили по Украине около 2 тысяч дронов – разведка Британии

В октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов, сообщает разведка Великобритании, которая проанализировала российские удары в течение октября и первой недели ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост британского Минобороны в сети X (Twitter)

Детали: В обзоре указано, что в октябре Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки, что примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

Реклама:

Последствия российской дроновой атаки в Киеве ФОТО КГВА

Британская разведка акцентирует, количество дроновых атак постоянно растет с середины 2024 года, поскольку Россия постоянно инвестирует в производство БпЛА.

Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.

Разведчики прогнозируют, что такая высокая интенсивность российских ударов сохранится и в дальнейшем.

РЕКЛАМА:

Предыстория: