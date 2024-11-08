Россияне за октябрь запустили по Украине около 2 тысяч дронов – разведка Британии
В октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов, сообщает разведка Великобритании, которая проанализировала российские удары в течение октября и первой недели ноября.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост британского Минобороны в сети X (Twitter)
Детали: В обзоре указано, что в октябре Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки, что примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.
Британская разведка акцентирует, количество дроновых атак постоянно растет с середины 2024 года, поскольку Россия постоянно инвестирует в производство БпЛА.
Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.
Разведчики прогнозируют, что такая высокая интенсивность российских ударов сохранится и в дальнейшем.
Предыстория:
- Как писали Воздушные силы ВСУ, только в ночь на 8 ноября силам ПВО удалось сбить 62 вражеских дрона из 92, которыми атаковала Россия украинские регионы.
- Накануне Defense Express информировали, что Россия начала массово использовать на дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.
- В начале ноября посол США Бриджит Бринк рассказала, что Государственный департамент США профинансировал работу 800 мобильных огневых групп в Украине, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.
- 8 ноября стало известно, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.