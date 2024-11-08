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Россияне за октябрь запустили по Украине около 2 тысяч дронов – разведка Британии

Уляна Кричковская, Ирина БалачукПятница, 8 ноября 2024, 12:38
Россияне за октябрь запустили по Украине около 2 тысяч дронов – разведка Британии
Последствия российской дроновой атаки в Киеве. ФОТО КГВА

В октябре Украину атаковали около 2 тысяч российских дронов, сообщает разведка Великобритании, которая проанализировала российские удары в течение октября и первой недели ноября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пост британского Минобороны в сети X (Twitter) 

Детали: В обзоре указано, что в октябре Россия запустила по украинским регионам около 2 тысяч беспилотных летательных аппаратов односторонней атаки, что примерно на 700 единиц больше, чем в сентябре.

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Последствия российской дроновой атаки в Киеве
ФОТО КГВА

Британская разведка акцентирует, количество дроновых атак постоянно растет с середины 2024 года, поскольку Россия постоянно инвестирует в производство БпЛА. 

Военные отметили, что в течение первой недели ноября интенсивность российских пусков оставалась высокой и соответствовала показателям последних недель.

Разведчики прогнозируют, что такая высокая интенсивность российских ударов сохранится и в дальнейшем.  

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Предыстория:

  • Как писали Воздушные силы ВСУ, только в ночь на 8 ноября силам ПВО удалось сбить 62 вражеских дрона из 92, которыми атаковала Россия украинские регионы.
  • Накануне Defense Express информировали, что Россия начала массово использовать на дронах типа Shahed-136 термобарическую боевую часть, которая представляет значительно большую угрозу при поражении помещений.
  • В начале ноября посол США Бриджит Бринк рассказала, что Государственный департамент США профинансировал работу 800 мобильных огневых групп в Украине, которые с начала года сбили более 200 российских дронов.
  • 8 ноября стало известно, что Украина получит до конца 2024 года ракеты противовоздушной обороны эстонской оборонной компании Frankenburg Technology для испытаний.

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