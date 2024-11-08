Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с генсеком НАТО об участии военных КНДР в войне против Украины

Уляна Кричковская, Алена МазуренкоПятница, 8 ноября 2024, 13:56
Зеленский обсудил с генсеком НАТО об участии военных КНДР в войне против Украины
фото: ОП

Президент Владимир Зеленский пообщался с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в частности, об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

Источник: Зеленский в X (Twitter), "Европейская правда"

Детали: Зеленский рассказал, что во время встречи с Рютте он проинформировал его о ситуации на поле боя, в частности об участии северокорейских военных в российской агрессии против Украины.

Реклама:

"Нужна более решительная реакция стран Запада на новую роль Северной Кореи в российско-украинской войне", – акцентировал он.

Украинский лидер отметил, что они говорили и о выполнении решений Вашингтонского саммита НАТО, в частности об усилении противовоздушной обороны, инвестиций в украинское производство снарядов, дронов и дальнобойных средств.

"Украина нуждается в разрешении на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России", – добавил он.

РЕКЛАМА:

Накануне, перед началом встречи Европейского политического сообщества в Будапеште, Рютте заявил, что хочет подробно обсудить с европейскими лидерами и будущим президентом США Дональдом Трампом ответ на углубление сотрудничества РФ с Северной Кореей, Ираном и Китаем.

Министры иностранных дел стран "Группы семи" и трех ключевых стран-союзниц на этой неделе заявили, что они серьезно обеспокоены развертыванием северокорейских войск в России и работают над совместным ответом на эту ситуацию.

Между тем британская разведка указала, что войска КНДР, которые будут привлечены к боевым действиям против Украины, будут иметь проблемы с совместимостью с российскими силами и использованием техники.

НАТОКНДРЗеленскийвойна
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
НАТО
Крупнейшие артиллерийские учения НАТО стартуют в Финляндии 
Рютте и Шольц встретятся в Берлине в понедельник
Украинские военные получили от НАТО 65 автомобилей скорой помощи
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: