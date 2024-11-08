Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры ЕС обсудили поддержку Украины без участия США при президентстве Трампа – Bloomberg

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 8 ноября 2024, 14:55
Лидеры ЕС обсудили поддержку Украины без участия США при президентстве Трампа – Bloomberg
Дональд Трамп на фоне флага ЕС, фото: Getty Images

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники написало, что лидеры Европейского Союза на встрече в Будапеште в четверг обсуждали возможность продолжения военной обороны Украины, если Дональд Трамп решит прекратить поддержку со стороны США.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: В частности, европейцы обсуждали, будет ли ЕС готов предоставить необходимое финансирование для военной поддержки Киева. Наибольшее беспокойство вызвало то, что Трамп будет пытаться переложить финансовое бремя на Европу.

Реклама:

В то же время ничто в начальных обсуждениях не указывает на радикальное изменение курса, сказал один из собеседников.

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг призвал европейских лидеров сосредоточиться на сохранении поставок оружия и не подрывать позиции Украины разговорами о прекращении огня или уступки Владимира Путину.

"Если мы говорим о возможности мира сегодня, то это потому, что украинцы проявили необычайное мужество и потому, что Запад поддержал Украину. Тем не менее, мы увидим, как будет развиваться сценарий в ближайшие недели", – заявила журналистам премьер-министр Италии Джорджия Мелони, которая прибыла на второй день встречи европейских лидеров в пятницу.

РЕКЛАМА:

Некоторые европейские чиновники заявили, что настоящие проблемы заключаются не столько в самих деньгах, сколько в имеющихся военных ресурсах, которые поступают в основном из США.

Некоторые из чиновников утверждали, что Европе следует подождать до инаугурации Трампа в январе, чтобы узнать о его намерениях в отношении Украины. Другие говорили, что лидеры не могут позволить себе такой роскоши, и Европейская комиссия должна разработать предложения относительно того, как ЕС будет реагировать на прекращение помощи со стороны США.

Трамп уже начал свой первый раунд телефонных разговоров с европейскими лидерами.

По крайней мере один из этих разговоров включал обсуждение того, как Трамп может подойти к переговорам с Путиным, по словам одного высокопоставленного чиновника, проинформированного о разговоре. Трамп якобы дал понять, что осознает: он не может просто подталкивать Украину к уступкам Путину, не дав ничего взамен, сказал неназванный чиновник на условиях анонимности.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в радиоинтервью в пятницу сказал, что Европа не может самостоятельно финансировать "проигранную войну", и заявил, что США прекратят свою поддержку.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что поддержка Украины в течение следующих месяцев определит будущее ЕС, ведь страны Европы должны сделать больше для защиты Киева и себя после победы Дональда Трампа в США.

ЕССШАУкраинаТрамп
Реклама:

УП 100. Поза межами можливого

"Украинская правда" представит свой второй в истории рейтинг лидеров - сотню украинцев, которые делают наибольший вклад в независимость и будущее Украины.

Киев | 20 ноября
КУПИТЬ БИЛЕТЫ
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Генштаб уверяет, что армии РФ не удалось войти в Купянск и оккупировать Ильинку

"Люди в шоке": в Пентагоне встревожены из-за кандидата Трампа на должность главы минобороны

Байден на последней встрече с Си поговорит о привлечении войск КНДР в российскую войну против Украины

У Байдена хотят подать в Конгресс запрос относительно помощи Украине на 2025 год

Россияне оккупировали Ильинку и вошли в Купянск – DeepState

Трамп выбрал генпрокурора: противник помощи Украине причастен к "сексуальным злоупотреблениям"

Все новости...
ЕС
Зеленский: Нужен "мир через силу", а не через уступки Путину
Сикорский: Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность
Военную учебную миссию ЕС для Украины продлили на 2 года – СМИ
Последние новости
13:26
Google випустила окремий застосунок Gemini для iPhone
13:21
Кто и как разваливал металлургическую отрасль Украины?
13:18
Желто-синюю картину Марка Ротко продали за 32 млн долларов
13:03
Польша разместила южнокорейские танки K2 у границы с Россией
12:58
ФутболИгрок киевского "Динамо" покинул лагерь сборной Украины, вместо него уже вызвали дебютанта
12:47
Аргумент для возвращения людей: в Украине начинают строить социальное жилье
12:38
Сколько украинцев поддерживает прекращение перевода часов на летнее время? Опрос
12:30
"Нафтогаз" увеличил добычу газа на 6%
12:20
карта В пятницу в Украине ожидается мокрый снег, на выходных – без осадков
12:19
Банки Казахстана резко увеличили сроки платежей для российских компаний
Все новости...
Реклама:
Реклама: