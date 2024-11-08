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ЕС продлил на два года военную учебную миссию для Украины 

Мария Емец, Анастасия ПроцПятница, 8 ноября 2024, 16:26
ЕС продлил на два года военную учебную миссию для Украины 
Иллюстративное фото: Getty Images

Совет ЕС принял решение о продлении мандата военной миссии ЕС EUMAM Ukraine на еще два года - до 15 ноября 2026 года, на нее закладывают более 400 млн евро.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Совета ЕС

Детали: В бюджет миссии закладывают 409 миллионов евро на период с 14 ноября 2024 до 15 ноября 2026 года.

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"Миссия EUMAM остается главным инструментом военной поддержки ЕС для Украины, ее ключевая цель – способствовать улучшению военных возможностей Вооруженных сил Украины... Миссия будет сотрудничать с НАТО, в частности миссией НАТО по безопасности поддержки и обучения для Украины (NSATU), и обмениваться информацией с ней", – отмечают в коммюнике.

Перед этим в среду решение поддержали послы ЕС.

Напомним, миссию Европейского Союза по оказанию военной помощи Украине (EUMAM Ukraine) создали 17 октября 2022 года с изначальным мандатом продолжительностью два года, ее работа финансируется средствами из Европейского фонда мира.

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В рамках миссии за это время на территории стран Евросоюза прошли разнообразную подготовку около 63 тысяч украинских военных, что сопоставимо с комплектацией десяти бригад.

"В последующие месяцы в рамках миссии пройдут обучение еще 15 000 военных, что увеличит общее количество подготовленных военнослужащих до 75 тысяч по состоянию на конец зимы 2024-2025 годов", – добавляют в заявлении.

Дальнейшие количественные целевые показатели будут постоянно корректироваться в зависимости от потребностей Украины.

Продолжение помощи с обучением украинских военных – один из пунктов отдельного соглашения по безопасности, которое Украина подписала с ЕС как союзом в июне 2024 года.

В августе 2024 года министры обороны стран ЕС решили, что не будут переносить обучение украинских военных на территорию Украины, но будут делать это как можно ближе к ее границам.

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