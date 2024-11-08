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СБУ задержала руководительницу МСЭК, которая требовала взятку у раненого воина ВСУ

Валентина РоманенкоПятница, 8 ноября 2024, 18:08
СБУ задержала руководительницу МСЭК, которая требовала взятку у раненого воина ВСУ
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины и следователи Национальной полиции разоблачили на коррупционных схемах руководительницу одного из межрайонных центров медико-социальной экспертизы на Кировоградщине, которая одновременно является депутатом горсовета.

Источник: СБУ, Офис генпрокурора, собеседник "Украинской правды"

 
фото источника уп

Детали: По данным источника УП, задержанная - Ирина Корнилова, руководитель Александрийской межрайонной МСЭК, депутат городского совета от партии "Европейская солидарность" (в комментарии УП пресс-служба "ЕС" позже заявила, что 13 сентября 2024 года Корнилова сложила полномочия депутата, а с 15 сентября она исключена из партии "ЕС" -ред.).

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По материалам дела, чиновница требовала 2 тысячи долларов США от раненого воина ВСУ за пожизненное установление ему второй группы инвалидности.

Как установило расследование, украинский защитник получил тяжелое ранение в ходе боев за Часов Яр весной 2023 года. Тогда обломки российской управляемой авиабомбы ранили военного, после чего левую сторону его тела парализовало.

Впрочем, руководительница МСЭК все равно требовала взятку от военнослужащего за оформление статуса. Правоохранители задокументировали преступную деятельность чиновницы и задержали ее с поличным, когда она получала всю сумму взятки, отмечают в спецслужбе.

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Сейчас фигурантке сообщено о подозрении в принятии предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

коррупциявзяткаСБУКировоградская область
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