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В Одессе из-за атаки "Шахедов" повреждены многоэтажки, админздания, сгорели машины

Алена Ивашкив, Иван ДьяконовСуббота, 9 ноября 2024, 04:14
В Одессе из-за атаки Шахедов повреждены многоэтажки, админздания, сгорели машины
фото: Одеса.Офіційно

В ночь на 9 ноября в результате атаки российских беспилотников по Одессе в городе получили значительные повреждения многоэтажки, частный сектор, административные помещения и транспорт. Люди не пострадали.

Источник: "Суспільне" со ссылкой на собкоров, Одесский городской совет, "Думская" в Telegram

Детали: Местные СМИ также сообщают, что в части города исчезла электроэнергия.

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ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО

Обновлено: Одесский горсовет сообщил, что в результате российской атаки повреждены несколько многоэтажек и дома в частном секторе, а также админздания, складские помещения и автомобили в одном из районов Одессы.

 
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО

Как отметил и.о. городского головы Одессы Александр Филатов, в результате уже третьей подряд атаки "Шахедами" обломки беспилотника повредили жилой комплекс. Выбиты окна и двери. Никто не пострадал.

 
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО
ФОТО: ОДЕССА.ОФИЦИАЛЬНО

По его словам, с утра на локациях начнут работу коммунальные службы, будет развернут оперативный штаб для помощи горожанам, чьи дома повреждены.

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Напомним:

ОдессапожарвойнаШахед
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