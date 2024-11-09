ISW: "Новый мировой порядок" Путина противоречит реальным действиям Кремля
Правитель России Владимир Путин представил план "нового мирового порядка", который предусматривает международную систему без оборонительных блоков.
Источник: ISW
Детали: Согласно концепции, предложенной Путиным, "новый мировой порядок" должен основываться на открытости государств для взаимодействия, отсутствии универсальных догм, учете интересов всех стран при принятии глобальных решений, отказе от оборонных блоков, справедливости для всех и суверенном равенстве.
Аналитики утверждают, что такие заявления Путина противоречат фактическим действиям Кремля. Россия ведет незаконную войну против Украины, дестабилизирует ситуацию в Молдове и Грузии, а также активно сотрудничает с антизападными режимами, в частности Северной Кореей, Китаем и Ираном.
Дословно: "Кремль, вероятно, стремится использовать эту риторику, чтобы отвлечь внимание от реальных усилий России с целью ослабить прозападные правительства и распространить свое влияние на международной арене, а также способствовать расширению БРИКС и так называемой "новой евразийской архитектуры безопасности", которую Кремль создал в противовес НАТО".
Ключевые выводы ISW за 8 ноября:
- Президент России Владимир Путин, похоже, предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к интересам и предпочтениям Кремля, не требуя от Москвы никаких уступок или выгод в ответ.
- Предложенный Путиным "новый мировой порядок" подчеркивает взаимосвязанную международную систему без крупных государств или блоков безопасности, но действия Кремля противоречат и подрывают предложенные им идеалы и принципы.
- Путин также признал, что Россия имеет дело с серьезным дефицитом рабочей силы и в значительной степени полагается на мигрантов в решении этой проблемы.
- Путин удвоил существующую информационную операцию, ложно утверждая, что Украина нарушила свой нейтральный статус, пытаясь оправдать незаконное и неспровоцированное вторжение России в Украину.
- Путин, в частности, пытался преуменьшить важность отношений России с Северной Кореей во время своего выступления в Валдайском клубе 7 ноября, вероятно, пытаясь сохранить какую-то видимость отношений с Южной Кореей и помешать южнокорейской поддержке Украины.
- Кремль продолжает развивать отношения с Венесуэлой как средство консолидации и расширения своего влияния в Западном полушарии.
- Украинский Генеральный штаб сообщил 8 ноября, что только в течение октября 2024 года украинские вооруженные силы зафиксировали 323 случая использования российскими войсками боеприпасов, снаряженных химическими веществами, запрещенными Конвенцией о запрещении химического оружия (КЗХО).
- Украинские войска продвинулись вперед на севере Новоивановки Курской области.
- Российские войска продвинулись к югу от Часового Яра, к юго-востоку от Курахово и к северу от Угледара.
- Региональные российские власти продолжают способствовать расширению вновь созданных региональных формирований территориальной обороны, уделяя особое внимание привлечению женщин.