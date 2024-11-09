ISW: "Новый мировой порядок" Путина противоречит реальным действиям Кремля

Правитель России Владимир Путин представил план "нового мирового порядка", который предусматривает международную систему без оборонительных блоков.

Источник: ISW

Детали: Согласно концепции, предложенной Путиным, "новый мировой порядок" должен основываться на открытости государств для взаимодействия, отсутствии универсальных догм, учете интересов всех стран при принятии глобальных решений, отказе от оборонных блоков, справедливости для всех и суверенном равенстве.

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Аналитики утверждают, что такие заявления Путина противоречат фактическим действиям Кремля. Россия ведет незаконную войну против Украины, дестабилизирует ситуацию в Молдове и Грузии, а также активно сотрудничает с антизападными режимами, в частности Северной Кореей, Китаем и Ираном.

Дословно: "Кремль, вероятно, стремится использовать эту риторику, чтобы отвлечь внимание от реальных усилий России с целью ослабить прозападные правительства и распространить свое влияние на международной арене, а также способствовать расширению БРИКС и так называемой "новой евразийской архитектуры безопасности", которую Кремль создал в противовес НАТО".

Ключевые выводы ISW за 8 ноября:

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Президент России Владимир Путин, похоже, предполагает, что избранный президент США Дональд Трамп будет прислушиваться к интересам и предпочтениям Кремля, не требуя от Москвы никаких уступок или выгод в ответ.