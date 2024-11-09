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Фон дер Ляйен предложила Трампу увеличить поставки американского газа в ЕС

Алена ИвашкивСуббота, 9 ноября 2024, 05:27
Фон дер Ляйен предложила Трампу увеличить поставки американского газа в ЕС
Урсула фон дер Ляйен, фото: Getty Images

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в пятницу, что во время разговора с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который состоялся в четверг, высказала предложение, чтобы США поставляли Евросоюзу больше сжиженного природного газа (СПГ) вместо энергопоставок из России.

Источник: "Голос Америки", фон дер Ляйен журналистам в Будапеште

Детали: Фон дер Ляйен отметила значение конструктивного взаимодействия США и ЕС.

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Прямая речь: "Общие интересы, например, - это одна из тем, которых мы коснулись, я бы не сказала, что (мы ее) обсудили, - это... тема СПГ"

Детали: Европа по-прежнему получает "много СПГ через Россию", констатировала фон дер Ляйен. "Почему бы не заменить его американским СПГ, который дешевле для нас и снижает наши цены на энергоносители?".

По ее словам, этот вопрос также может обсуждаться в связи с дефицитом торгового баланса между США и ЕС.

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ЕСТрамп
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