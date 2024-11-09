В России пожаловались на массированную атаку: говорят, что сбили 50 дронов в семи регионах

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

Источник: Минобороны РФ в Telegram, Astra в Telegram

Детали: 28 беспилотников якобы были уничтожены над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Новгородской области, два - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тульской области и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей.

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Российские СМИ пишут, что был атакован город Алексин Тульской области. Местные жители насчитали там по меньшей мере 11 дронов.