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В России пожаловались на массированную атаку: говорят, что сбили 50 дронов в семи регионах

Алена ИвашкивСуббота, 9 ноября 2024, 06:27
В России пожаловались на массированную атаку: говорят, что сбили 50 дронов в семи регионах
фото: Генштаб ВСУ

Минобороны РФ заявило, что в ночь на 9 ноября над территорией РФ якобы было сбито 50 беспилотников.

Источник: Минобороны РФ в  Telegram, Astra в Telegram 

Детали: 28 беспилотников якобы были уничтожены над территорией Брянской области, 12 - над территорией Курской области, четыре - над территорией Новгородской области, два - над территорией Смоленской области, два - над территорией Тульской области и по одному - над территориями Орловской и Тверской областей.

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Российские СМИ пишут, что был атакован город Алексин Тульской области. Местные жители насчитали там по меньшей мере 11 дронов.

Росcиявойнабеспилотники
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